Dossier Draft 2023 : tout ce qu’il faut retenir

La team BasketSession/Reverse s'est affairée pendant la Draft 2023. Voici tout ce qu'il faut lire et regarder à ce sujet.

Toute l'équipe de BasketSession/Reverse s'est donnée à fond avant, pendant et après cette Draft 2023. On vous regroupe ici tous les articles autour de l'événement et de ses acteurs qui pourraient vous intéresser.

- Pour commencer, évidemment, un récapitulatif de tous les picks de la nuit pour vous y retrouver.

- Les gagnants et les perdants de cette Draft 2023.

- Victor Wembanyama a accompli son destin en étant drafté par les Spurs.

- Le premier Français drafté en n°1 va être confronté à des challenges et des difficultés en NBA, voici lesquels.

- Petit portrait de Brandon Miller, drafté en n°2 par les Hornets malgré quelques red flags. Sera-t-il à l'hauteur des attentes ?

- Focus sur Scoot Henderson, qui débarque à Portland avec le pick n°3 et l'espoir d'incarner l'avenir de la franchise.

- On se penche sur Bilal Coulibaly, l'autre joyau français drafté en 7e position par Washington.

- Cam Whitmore était attendu très haut, mais a finalement atterri à Houston en #20. Que s'est-il passé ?

- A l'image de Cam Whitmore, justement, certains joueurs ont été selon nous draftés un peu trop bas et peuvent être des steals potentiels de cette cuvée.

- Rayan Rupert espérait être pris au 1er tour et a dû se montrer patient. Le frère d'Iliana va tout de même découvrir la NBA, à Portland. Voici ses perspectives.

- Gregg Popovich a livré ses premières réactions à l'arrivée de Victor Wembanyama à San Antonio.

- Si vous voulez vous moquer de nous, voici la Mock Draft définitive du 1er tour que l'on avait imaginée avant le jour J. Autant dire qu'il y a des loupés ! 😂

