La Draft 2023 est passée et il est temps de se pencher sur ces joueurs qui ont sans doute été pris un peu trop bas. En voici cinq sur lesquels on mise pour faire partie des steals de cette cuvée.

La Draft 2023 s'est déroulée la nuit dernière et comme chaque année il y aura des joueurs dont on se dira après coup qu'ils ont été pris bien trop bas. Voici nos steals de cette cuvée 2023.

Cam Whitmore (Houston Rockets) - 20e pick

La dégringolade du jour. On avait mis Cam Whitmore 4e de notre Mock Draft, en se disant qu'il pourrait éventuellement glisser jusqu'aux limites du top 10. Pas que son dossier médical, quel qu'il soit puisqu'on n'est pas dans le secret des dieux, dissuade autant d'équipes de le prendre. Finalement, le voilà à Houston où on l'envoyait initialement. L'ailier de Villanova a du punch, l'arsenal pour briller des deux côtés du terrain et le pédigré d'un joueur qui a passé une année à Villanova, une machine à fabriquer des joueurs NBA solides même sans Jay Wright. Le garçon sera revanchard, ça ne fait aucun doute, et on lui souhaite d'être suffisamment en bonne santé pour faire payer les sceptiques.

Brice Sensabaugh (Utah Jazz) - 28e pick

Le Jazz s'est offert un très gros scoreur, de la race de ces joueurs qui ont cette confiance irrationnelle en eux et pensent toujours être les meilleurs attaquants sur le terrain. Sensabaugh a fait de gros dégâts dans la Conférence Big 10 cette saison avec Ohio State et a de très bonnes chances d'apporter du jus et des points en sortie de banc pour Utah, au-delà de ce que l'on peut attendre d'un 28e pick. Pour les amateurs de stats, Sensabaugh avait le 4e usage rate de tout le pays à la fac cette saison, mais il est tout de même parvenu à poser un 48-40-83 sur les pourcentages. Clairement, l'arrière de 19 ans a les armes pour avoir un impact immédiat au Jazz.

Les gagnants et les perdants de la draft NBA 2023

GG Jackson (Memphis Grizzlies) - 45e pick

L'upside du plus jeune joueur de cette Draft 2023 est énorme. On sait qu'il s'agit d'un diamant brut, mais avec un style de jeu moderne d'intérieur stretch, capable de créer son propre tir et des situations pour les autres, Memphis s'est offert un très, très joli prospect à développer sur quelques années. Lorsque viendra l'heure de la récolte, on se souviendra de toutes ces équipes qui ont laissé filer le joueur de South Carolina. Il y a peu, Jackson était le joueur #1 de la classe 2023 avant d'être reclassifié.

Emoni Bates (Cleveland Cavaliers) - 49e pick

Un choix clivant, forcément, puisque pour beaucoup Bates n'allait même pas être drafté cette saison. Pour rappel, on parle d'un garçon considéré il n'y a pas si longtemps comme le lycéen le plus fort du pays et un potentiel n°1 de Draft. Des problèmes extra-sportifs assez sérieux et un marasme sportif qui l'a vu passer en coup de vent à Memphis avant de rentrer près de chez lui à Eastern Michigan ont endommagé sa cote, mais le talent n'a pas pu disparaître totalement. Une équipe a pris le pari d'essayer de relancer celui dont le morphotype pouvait un peu faire penser à celui de Kevin Durant: les Cavs. Il y a un monde où Bates a remis sa vie et son basket à l'endroit et est un énorme steal. En termes de talent pur, il vaut bien évidemment mieux que le 49e pick de cette Draft.

Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors) - 57e pick

Les Warriors ont discrètement acquis le 57e pick pour récupérer l'expérimenté Jackson-Davis, fils biologique de l'ancien NBAer Dale Davis. Parfois placé en fin de 1er tour malgré son plafond limité, "TJD" est évidemment NBA ready et tournait en double-double de moyenne chez les Hoosiers avec une présence athlétique et une énergie impressionnantes. Le voir partir aussi bas alors qu'il a tout à fait les moyens d'intégrer la rotation intérieure de Golden State derrière Kevon Looney par exemple.

Podcast #98 : Une draft historique ! Chris Paul peut-il relancer Golden State ?