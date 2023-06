Si vous avez raté la Draft 2023, on vous dévoile en détails les choix du 1er tour et plus si affinités.

La Draft 2023 a vu Victor Wembanyama devenir le premier joueur français à être sélectionné avec le 1st pick par les San Antonio Spurs. On vous résume tous les picks du 1er tour avec un petit commentaire, avant d'ajouter la liste des joueurs draftés au second.

Le 1er tour de la Draft 2023

1- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Quelle surprise ! L'un des first picks les plus évidents de l'histoire de la NBA : Victor Wembanyama file à San Antonio. Le début de l'aventure commence et l'histoire est écrite. Un Français est numéro un de Draft. C'est vertigineux, même si on y est préparés depuis quelques années, quand on se souvient du chemin parcouru et des pionniers. Victor a pris le temps d'enlacer sa famille, d'aller serrer la pogne d'Adam Silver et est parti en interview sur ESPN avec sa soeur et son frère. Les larmes coulent pour le prospect le plus attendu depuis LeBron James.

2- Brandon Miller (Charlotte Hornets)

Après un jeu de va et vient ces dernières semaines, les Hornets ont tranché. Brandon Miller est leur choix pour le moment, malgré les casseroles judiciaires, le Tournoi NCAA décevant et le trashtalk avec Michael Jordan... Charlotte s'est concentré sur le talent exceptionnel du garçon, ailier moderne s'il en est. On verra si ce choix était le bon, mais Charlotte va faire parler.

3- Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

Le scénario rêvé par les Blazers, du moins c'est l'impression que l'on avait, se réalise. Charlotte ayant misé sur Miller, Scoot Henderson tombe dans leurs bras et va apporter son basket survitaminé à Portland, à moins que Damian Lillard ait réussi à convaincre son front office que le move le plus pertinent serait de l'échanger. Pour l'heure, le front office de l'Oregon semble le voir son meneur de l'avenir.

4- Amen Thompson (Houston Rockets)

Le premier des jumeaux Thompson part en 4e position à Houston. Un athlète phénoménal, une vitesse foudroyante et une composante "frisson". Son shoot reste l'axe de progression majeur mais il a les capacités pour faire bouger les lignes dans la rotation des Rockets et de leur nouveau coach, Ime Udoka.

5- Ausar Thompson (Detroit Pistons)

Et le frère suit ! Le jumeau d'Amen, lui aussi membre de l'intrigante Overtime Elite, et au profil un poil plus défensif bien que doté des mêmes qualités physiques surnaturelles que son frère, débuter sa carrière en NBA avec les Pistons. Detroit avait déjà du monde sur les postes arrières et l'embouteillage s'annonce.

6- Anthony Black (Orlando Magic)

On l'avait vu venir dans la Mock. Anthony Black, son playmaking, son style fluide et divertissant et son package défensif déjà assez complet en font une belle recrue pour le Magic. Le surnom est tout trouvé s'il parvient à se fixer à Orlando : "Black Magic". La relève d'Elfrid Payton en termes de projet capillaire.

7- Bilal Coulibaly (Indiana Pacers , tradé aux Washington Wizards )

La jolie montée pour le coéquipier de Victor Wembanyama ! Bilal Coulibaly est choisi par les Pacers mais est immédiatement envoyé à Washington, où il devrait participer au projet de reconstruction des Wizards avec, espérons-le beaucoup de temps de jeu. Coulibaly est déjà un splendide défenseur et sa progression météorique n'est pas terminée. Avec la sélection de l'ailier des Mets, la France place deux joueurs dans le top 7 de la Draft 2023, c'est totalement fou.

8- Jarace Walker (Washington Wizards, tradé aux Indiana Pacers )

Les Wizards et les Pacers ont donc simplement échangé les picks 7 et 8. Avec ce pick, les Pacers récupèrent un intérieur en bois brut, très difficile à faire bouger, déjà performant en défense et assez prometteur en attaque. Indiana s'offre un joueur intérieur puissant, énergique et capable de compenser sa taille par son intensité.

9- Taylor Hendricks (Utah Jazz)

Le Jazz s'offre l'un des ailiers avec le potentiel le plus excitant de cette cuvée en la personne de Taylor Hendricks. S'il n'a pas eu à affronter toutes les meilleures facs du pays, on a pu voir sa capacité à jouer des deux côtés du terrain, à pouvoir évoluer sur les postes 3 et 4 avec une vrai goût du combat et un tir déjà plus que décent.

10- Cason Wallace (Dallas Mavericks, tradé à Oklahoma City )

Les Mavs n'ont pas conservé ce pick et l'ont envoyé à OKC en compagnie de Davis Bertans contre le 12e pick. Excellent défenseur, Wallace a fait ses gammes à Kentucky et semble à même de renforcer le backcourt du Thunder de manière efficace.

11- Jett Howard (Orlando Magic)

Orlando sélectionne le fils de Juwan Howard en provenance de Michigan. Jett a montré de vraies qualités de scoreur et de shooteur sur le poste 3 chez les Wolverines. S'il a pu sembler irrégulier, son arsenal offensif est déjà très en place et à même de lui permettre de contribuer sans souci au plus haut niveau.

12- Dereck Lively (Oklahoma City Thunder, tradé à Dallas)

Les Mavs ont donc trade down pour se débarrasser du contrat de Bertans, mais aussi récupérer le jeune intérieur de Duke, Dereck Lively. Ses qualités défensives intérieures, sa mobilité, sa combativité et son flair ne feront pas de mal aux Mavs, qui l'avaient ciblé depuis longtemps apparement.

13- Gradey Dick (Toronto Raptors)

Gradey Dick, le shooteur d'élite de Kansas, est le premier pick du soir pour Toronto. Le shoot n'est pas sa seule arme et il pourrait être une jolie surprise sur ce spot. Dick est un basketteur complet, agressif et juste. Good job, Masai.

14- Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans)

Un autre spécialiste de l'artillerie avec un pédigré de champion puisqu'il vient de remporter le Tournoi NCAA avec UConn. Les Huskies ont bénéficié de sa qualité de tir et de son sang froid. Des qualités qu'il va tenter de transposer en NBA.

15- Kobe Bufkin (Atlanta Hawks)

Le coéquipier de Jett Howard à Michigan débarque chez les Hawks. Bufkin est un ailier two way, très en avance sur le plan défensif et dont les fondamentaux globaux sont déjà intéressants. A pas encore 20 ans, son potentiel est intéressant et les Hawks ont bien joué le coup.

16- Keyonte George (Utah Jazz)

Keyonte George à Salt Lake City ! L'arrière de Baylor a montré qu'il affectionnait les deux tirs les plus recherchés par les coaches en NBA, à 3 points et près du cercle. Attaquant élégant et fluide techniquement, George va amener du jus au backcourt du Jazz. Ce qu'il n'a pas en termes de gabarit, Keyonte George l'a dans les pognes, avec un excellent ball handling.

17- Jalen Hood-Schiffino (Los Angeles Lakers)

Si les Lakers conservent ce pick, c'est un très joli coup. Le meneur de la fac d'Indiana, Jalen Hood-Schiffino, est pétri de talent, sent bien le jeu, défend de façon très solide et montre un fighting spirit de tous les instants. Le shoot est encore irrégulier, mais son cas méritait bien un pari.

18- Jaime Jaquez (Miami Heat)

Le joueur de UCLA débarque du côté de South Beach. Jaquez est capable de se fondre immédiatement dans un collectif avec un style très couteau-suisse qui provoque des mismatchs, défend fort et jouit d'un excellent footwork en plus d'un vrai fighting spirit sur le poste 3.

19- Brandan Podziemski (Golden State Warriors)

Dans sa fac de Santa Clara, Podziemski a montré du style, de la créativité, une compréhension du jeu et, pour ne rien gâcher, un tir extérieur. De quoi donner envie aux Warriors de lui offrir l'occasion de se battre pour une place la saison prochaine.

20- Cam Whitmore (Houston Rockets)

La dégringolade s'arrête là. Cam Whitmore, fréquemment annoncé dans le top 5 de cette Draft 2023, est récupéré par Houston. On l'avait imaginé aux Rockets avec le pick n°4, mais quelques zones d'ombre dans son dossier médical ont fait peur à beaucoup d'équipes. Polyvalent et spectaculaire à l'aile, le joueur de Villanova sera revanchard cette saison pour faire payer les franchises qui n'ont pas cru en lui.

21- Noah Clowney (Brooklyn Nets)

D'autres joueurs ont fait plus de bruit à Alabama cette saison, mais Clowney et sa polyvalence à l'intérieur, avec une vraie mobilité et de quoi impacter des deux côtés du terrain, seront d'une vraie utilité pour les Nets, peu fournis dans le secteur.

22- Dariq Whitehead (Brooklyn Nets)

Trop souvent blessé durant son cursus, l'arrière de Duke n'en est pas moins impressionnant sur le plan athlétique et capable de scorer de bien des manières. Un beau cocktail de très gros talent offensif et de qualités physiques lui permettant d'être, a minima, un défenseur très honnête. Les Nets ont raison de tenter le pari.

23- Kris Murray (Portland Trail Blazers)

Moins coté que son frère Keegan, qui joue pour les Kings, Kris Murray n'en est pas un moins un 3 and D de qualité. Les Blazers sont en train de chercher à remodeler leur effectif et un joueur déjà mûr et NBA ready comme l'est Murray peut s'y faire une place.

24- Olivier Maxence-Prosper (Sacramento Kings, tradé aux Dallas Mavericks)

Le Québécois avait vu sa cote grimper en flèche ces dernières semaines et il part bien au 1er tour, du côté des Mavs, qui ont montré un trade pour récupérer Richaun Holmes et ce pick 24 à Sacramento. "O-Max" est un bon poste 4 des familles qui peut crever l'écran par sa dimension athlétique et les fondamentaux bien en place de son jeu. Le Canadien est un joueur très actif des deux côtés du terrain qui réussira à amener de l'énergie à l'intérieur si on lui en laisse l'opportunité.

25- Marcus Sasser (Boston Celtics, tradé aux Detroit Pistons )

Malgré sa petite taille, Sasser est un arrière combatif, mûr et prêt à l'emploi immédiatement. Il y a déjà beaucoup d'arrières chez les Pistons et à moins que Monty Williams n'ait eu un coup de coeur et souhaite chambouler son backcourt, ce sera compliqué de s'y faire une place.

26- Ben Sheppard (Indiana Pacers)

Le shooteur de Belmont appartient désormais aux Pacers, sans vraie visibilité de pouvoir intégrer la rotation à court terme.

27- Nick Smith Jr (Charlotte Hornets)

Lui aussi a glissé fort par rapport aux prévisions (on l'avait dans la loterie...). Smith a montré d'énormes qualités de playmaker à Arkansas, avec son camarade Anthony Black. Capable de jouer sur les deux postes arrières, il dispose d'un arsenal de dribbles et de moves parmi les plus complets de cette Draft 2023. La santé a clairement inquiété, mais ça n'a pas refroidi Charlotte.

28- Brice Sensabaugh (Utah Jazz)

Un gros scoreur et gros shooteur, parmi les meilleurs de la cuvée, qui peut évoluer sur les deux postes arrières. Son sens du scoring pourra être mis à profit par le Jazz, qui a décidé d'utiliser son 28e pick avec lui.

29- Julian Strawther (Indiana Pacers)

Un beau shooteur avec de la distance mais des limites qui ne donnent pas l'impression que les Pacers pourront en faire quelque chose immédiatement. Le cursus à Gonzaga plaide pour lui.

30- Kobe Brown (Los Angeles Clippers)

Déjà 23 ans et une efficacité certaine dans tout ce qu'il peut faire dans le registre de poste 4 combatif et rugueux. Un joueur de complément pour les Clippers, tout au mieux.

Le 2e tour

31- James Nnaji (Detroit Pistons, tradé aux Charlotte Hornets)

32- Jalen Picket (Denver Nuggets)

33- Leonard Miller (San Antonio Spurs, tradé aux Minnesota Timberwolves)

34- Colby Jones (San Antonio Spurs, tradé aux Sacramento Kings)

35- Julian Phillips (Washington Wizards, tradé aux Chicago Bulls)

36- Andre Jackson (Milwaukee Bucks)

37- Hunter Tyson (Oklahoma City)

38- Jordan Walsh (Sacramento Kings)

39- Mouhamed Gueye (Charlotte Hornets)

40- Maxwell Lewis (Los Angeles Lakers)

41- Amari Bailey (Charlotte Hornets)

42- Tristan Vuckevic (Washington Wizards)

43- Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

44- Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

45- GG Jackson (Memphis Grizzlies)

46- Seth Lundy (Atlanta Hawks)

47- Mojave King (Los Angeles Lakers)

48- Jordan Miller (Los Angeles Clippers)

49- Emoni Bates (Cleveland Cavaliers)

50- Keyontae Johnson (Oklahoma City Thunder)

51- Jalen Wilson (Brooklyn Nets)

52- Toumani Camara (Phoenix Suns)

53- Jaylen Clark (Minnesota Timberwolves)

54- Jalen Slawson (Sacramento Kings)

Le live chrono pré-Draft 2023

01h05 : Et si le choix des Charlotte Hornets au #2 pick était encore indécis ? Pour Shams Charania un peu plus tôt, Scoot Henderson allait devenir l'heureux élu. Mais de son côté, Adrian Wojnarowski persiste et signe avec Brandon Miller. Qui va avoir raison entre les deux insiders ?

00h58 : Si Victor Wembanyama fait logiquement beaucoup parler, il ne faut pas oublier qu'il ne sera pas le seul Français à la Draft NBA cette nuit. Un point à retrouver ici sur les attentes pour les autres Tricolores, à savoir Bilal Coulibaly, Rayan Rupert, Sidy Cissoko et Nadir Hifi.

00h41 : La traditionnelle "photo de famille" de la cuvée 2023 avant la Draft. Bon, on fait une petite fixette, mais il y a quand même un jeune talent, plutôt au centre, qui dépasse son monde d'une tête (ou deux)...

The Class of 2023! Watch the #NBADraft presented by State Farm at 8 PM ET on ABC/ESPN. pic.twitter.com/TFjp6Pruwh — NBA (@NBA) June 22, 2023

00h33 : Sans surprise, Victor Wembanyama attire l'attention des médias avant la Draft NBA. Le Français a même été invité à s'exprimer sur l'adversaire, en NBA, qu'il avait le plus hâte d'affronter. Sa réponse ? Un certain Kevin Durant !

Which player is Wemby most excited to play against? 👀🍿 #NBADraft pic.twitter.com/9CAvmuJ4f1 — ESPN (@espn) June 22, 2023

00h21 : La confrontation entre le futur #1 pick et son dauphin ? Avant la grande cérémonie, prévue à 2h, Victor Wembanyama et Scoot Henderson ont partagé un moment sympa. Visiblement, les deux jeunes talents se sont chambrés sur leur style vestimentaire respectif.

Wemby and Scoot Henderson on the red carpet at the NBA Draft 👀 pic.twitter.com/SXtgTqNaKY — The Sporting News (@sportingnews) June 22, 2023

00h12 : On approche doucement mais sûrement du grand moment. Attendu comme le #1 pick de cette Draft aux San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a fait son arrivée au Barclays Center avec les autres jeunes talents de sa cuvée. Et sans surprise, le Français attire toutes les attentions...

Wemby showed up in style 😎 2023 #NBADraft presented by State Farm: 8pm/et, ABC/ESPN pic.twitter.com/hxphd7OBH2 — NBA Draft (@NBADraft) June 22, 2023

La French Connection est là pic.twitter.com/OBN8rGuuKS — Nicolas Bermond (@nbermond6) June 22, 2023

Cannot confirm this is actually made of gold. But it looks awesome regardless. pic.twitter.com/51vK6z5jpA — Howard Beck (@HowardBeck) June 22, 2023

23h38 : Le nom de l'intérieur des Toronto Raptors Pascal Siakam est souvent revenu dans les rumeurs ces derniers mois. Mais sous contrat jusqu'en 2024, le Camerounais a donné une sensation claire à ses courtisans selon Chris Haynes : il ne prolongera pas dans l'hypothèse d'un trade. Sa priorité est toujours de rester aux Raptors.

23h35 : A l'approche de la Draft NBA, les styles des jeunes talents commencent à fuiter sur les réseaux. Et si Victor Wembanyama a été sobre, son dauphin attendu, Scoot Henderson, probable #2 pick aux Charlotte Hornets, a choisi d'être plus "flashy".

Scoot Henderson brought the grill out for the 2023 #NBADraft 🥶 pic.twitter.com/LlOyZokUZE — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 22, 2023

23h02 : Après des Playoffs décevants, l'intérieur des Cleveland Cavaliers Jarrett Allen dispose d'un avenir flou. Selon Cleveland.com, la franchise de l'Ohio a reçu de nombreuses offres, avec notamment plusieurs picks proposés. Mais pour le moment, les Cavs n'ont pas reçu une formule assez attractive pour envisager une opération...

22h55 : Il ne s'agit pas d'un secret, l'ailier des Brooklyn Nets Mikal Bridges incarne un joueur très courtisé... notamment par les Portland Trail Blazers ! Selon le journaliste d'ESPN Zach Lowe, la formation de l'Oregon prépare une offensive avec Anfernee Simons et le pick #3. Les chances de réussir ? 0, les Nets ont une valeur XXL de Bridges.

22h22 : On tient déjà LE look de cette Draft NBA ! L'ancien joueur de Kansas, Gradey Dick, attendu plutôt bien placé au premier tour (#11 de notre Mock Draft), a décidé de sortir les paillettes avec un costume totalement rouge. Autant dire qu'il ne passera pas inaperçu !

Gradey Dick and Dorothy… two Kansas natives!#NBADraft presented by State Farm

⏰ 8 PM ET on ABC/ESPN pic.twitter.com/XU0PFMb0iR — NBA (@NBA) June 22, 2023

Dans le même temps, notre Français, Victor Wembanyama, attendu au #1 pick, a été bien plus sobre.

Draft ready ✅👀 @vicw_32 The #NBADraft presented by State Farm TONIGHT at 8:00pm/et on ABC & ESPN pic.twitter.com/WEHfg9xkxp — NBA (@NBA) June 22, 2023

21h44 : Concernant le trade de Bradley Beal aux Suns, l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski a délivré les détails des picks reçus par les Wizards : 6 picks au second tour de la Draft (2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2030) et 4 pick swaps au premier tour (2024, 2026, 2028 et 2030). Un beau butin, en sachant que Chris Paul a donc permis de notamment récupérer Jordan Poole.

21h38 : Bien évidemment, Chris Paul figure dans les plans des Warriors. Le journaliste du Bleacher Report Chris Haynes confirme que Golden State veut garder le meneur pour "tenter de remporter un titre".

21h15 / TRADE : Et les rumeurs l'avaient donc senti ! Les Golden State Warriors ont envoyé Jordan Poole aux Washington Wizards... pour récupérer Chris Paul ! Dans le même temps, les Warriors sacrifient également Ryan Rollins, un pick protégé au premier tour de la Draft 2030 et un pick au second tour de la Draft 2027.

21h04 : un gros trade en perspective chez les Warriors ? Selon l'insider de Yahoo Sports Jake Fischer, Golden State discute activement pour échanger l'arrière Jordan Poole !

21h01 : selon les informations du LA Times, les Clippers ont bien eu des discussions pour un trade de Paul George. Avec les Knicks et les Blazers. Mais les deux franchises ont finalement décidé de ne pas creuser cette piste. La raison ? Visiblement les nombreux problèmes physiques de l'ailier...

20h05 : enfin la libération pour Evan Fournier ? Mis au placard par les New York Knicks, le Français ne figure plus dans les plans de la franchise. Et selon Stefan Bondy du NYDN, les agents de l'arrière s'activent pour lui trouver une porte de sortie. Potentiellement dès la soirée de la Draft ?

19h40 : malgré un retard dans le dossier face aux Clippers et aux Lakers, les Warriors surveillent Chris Paul, actuellement aux Wizards. Si Washington décide de le couper, le meneur recevra un appel de Golden State, selon le journaliste de The Athletic Tim Kawakami.

19h22 : pour rester chez les Blazers, l'ailier Jerami Grant pourrait réclamer un contrat à 150 millions de dollars sur 5 ans cet été. Mis sous pression par Damian Lillard, Portland a-t-il vraiment le choix sur ce dossier ?

18h51 / TRADE : les Lakers grimpent dans la hiérarchie au second tour de la Draft NBA. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Californiens envoient le #47 pick et de l'argent aux Indiana Pacers afin de récupérer le #40 pick. Les Angelenos ont donc désormais les picks #17 et le #40.

18h15 : Scoot Henderson serait actuellement le favori pour être pris en #2 par les Charlotte Hornets, d’après l’inénarrable Shams Charania. Le front-office doit encore se réunir pour valider la décision.

17h58 : Jonathan Kuminga intéresserait les Indiana Pacers, qui se sont renseignés auprès des Warriors. Ils sont à la recherche active d’un ailier. Ils ont même été proches d’acquérir De’Andre Hunter, mais ils n’ont pas voulu descendre dans la draft en incluant leur pick #7 dans le deal.

17h41 : D’après Ian Begley, les New York Knicks et les Los Angeles Clippers ont été en contact pour discuter d’un trade de Paul George. Mais selon Jake Fisher, les Clippers ne seraient pas enclins à se séparer de PG pour le moment.

17h32 : Plusieurs équipes préparent des offres pour un trade de Damian Lillard au cas où les Blazers n’arriveraient pas à trader leur pick #3 en échange d’un gros joueur. Selon Brian Windhorst, des franchises sont intriguées par la réaction de Dame si Portland décide d’utiliser son choix pour drafter.

16h38 : D’après Brian Robb de MassLive.com, les Boston Celtics ne devraient pas s’arrêter après le trade de Kristaps Porzingis. Ils seraient « loin d’avoir fini » de faire des deals pour cette intersaison. On imagine qu’ils aimeraient encore échanger Malcolm Brogdon à qui ils doivent encore 45 millions de dollars sur deux saisons. Mais sa blessure serait suffisamment importante pour contrecarrer les plans de Brad Stevens.

14h40 : Les Lakers comptent bien être actifs autour et pendant la Draft 2023. D'après Jovan Buha de The Athletic, il ne faut pas trop compter sur la présence du joueur drafté en 17e position par L.A. la nuit prochaine. Rob Pelinka voudrait l'utiliser comme monnaie d'échange, pourquoi pas dans un package qui lui permettrait de recruter l'une de ses deux cibles préférées du côté d'Indiana : Buddy Hield et Myles Turner.

14h22 : Et si Damian Lillard patientait encore un peu ? D'après Woj, les Blazers rejettent tous les appels à son sujet et lui continue de dire qu'il veut rester, même si Portland n'a pas échangé le pick n°3. L'espoir renaitrait-il pour les fans des Blazers pas encore prêts à dire adieu à Dame ?

14h06 : Brandon Miller, probable n°2 de cette Draft 2023, est soit fou à lier, soit très conscient de ce qu'il fallait faire pour attirer l'attention de Michael Jordan en termes de trashtalking. La preuve.

13h48 : A quelques heures de son arrivée en NBA, on apprend que Scoot Henderson a fait un workout avec Stephen Curry ces derniers jours et... le garçon en a pris plein la vue, comme le raconte Brandon Payne, le coach personnel de Steph. Jugez plutôt.

13h33 : D'après NBCS, les Warriors ne sont pas particulièrement vendeurs pour Jonathan Kuminga, contrairement à ce qui se disait ces derniers jours. Ce peut aussi être une tactique pour faire augmenter le prix du jeune intérieur, évidemment... On sait que l'approche plus "jeune" prise l'an dernier n'a pas plu à tout le monde et Kuminga lui-même a été déçu de son temps de jeu.

11h26 : Khris Middleton a décidé de décliner sa player option à 40 millions de dollars pour la saison 2023-2024, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN. L'ailier des Bucks sera donc agent libre cet été. Milwaukee reste le favori pour le re-signer, avec un contrat que l'on attend autour des 130 millions de dollars sur quatre ans.

11h14 : Les Spurs s'activent pour récupérer un deuxième choix dans la lottery ce jeudi, selon plusieurs sources. Parmi leurs cibles, Bilal Coulibaly est le nom qui revient le plus souvent. Victor Wembanyama et lui pourraient disputer une nouvelle saison ensemble si San Antonio parvient à monter un transfert, une perspective qui enchante le futur numéro 1. « Être encore une fois coéquipiers, ce serait génial. Ce serait pour lui et pour moi l'un des meilleurs départs de carrière », s'est projeté « Wemby » en conférence de presse.

10h46 : Ne manquez pas le CQFR du jour où Antoine Pimmel et Shaï Mamou analysent ce gros trade de la nuit autour de Kristaps Porzingis et Marcus Smart. On parle aussi des goûts particuliers de Brandon Miller en matière de GOAT...

09h39 : Pas sûr que Tobias Harris fasse de vieux os aux Sixers. Son nom revient de plus en plus dans des rumeurs de trade avant la Draft, avec trois équipes que l'on dit intéressées par l'ailier de Philly d'après Keith Pompey.

08h43 : Très bon move des Nuggets, qui s'offrent de la flexibilité dans le plus grand des calmes. Sans faire de bruit, ils ont obtenu deux picks susceptibles d’être échangés contre un joueur de rotation. Ils avaient déjà récupéré un futur premier tour de Draft (2024) pendant les finales et ont redirigé ce pick vers les Pacers pour acquérir les 29e et 32e choix de la prochaine draft. Denver envoie le 40e en plus du futur premier round.

07h13 : Petite surprise, mais gros trade ! Marcus Smart ne portera plus le maillot des Celtics. Le meneur, ex-DPoY, est envoyé à Memphis, pendant que Kristaps Porzingis, qui a activé son option, débarque à Boston en même temps que des tours de Draft. Washington récupère Tyus Jones, Danilo Gallinari et Mike Muscala, pour continuer son opération "tout doit disparaître" !