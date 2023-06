Damian Lillard n'a toujours pas demandé son trade et on dirait presque que la situation à Portland ne le dérange plus tant que ça...

Nous sommes le jour de la Draft 2023 et les Portland Trail Blazers n'ont pas encore tradé le pick n°3 contre des joueurs expérimentés, condition sine qua none pour convaincre Damian Lillard de rester d'après plusieurs insiders. Le meneur des Blazers n'a toujours pas demandé officiellement son trade et, à en croire les dernières nouvelles relatées par Adrian Wojnarowski d'ESPN, on en est loin.

Woj explique pour l'heure que Portland rejette tous les appels concernant Damian Lillard sans même s'enquérir de la nature d'une éventuelle offre. Mieux - en tout cas pour les fans des Blazers - Lillard lui-même continuerait de répéter en interne qu'il souhaite rester à Portland. A-t-il eu l'assurance que des choses allaient bouger sous peu ? Le front office semble toujours vouloir conserver le pick n°3, particulièrement si c'est bien Scoot Henderson qui tombe dans leurs bras.

Il est possible aussi que les deux parties tentent de préserver leur image pour ne pas être désignées responsables de la possible fin de l'aventure de Dame à Portland. Le dossier reste en tout cas ouvert et à suivre dans les prochaines heures et pendant la Draft.

