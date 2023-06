Le jour J est arrivé ! Comme tous les ans, retrouvez ici toutes les informations, rumeurs et moves des heures précédant la NBA Draft 2023. Pour rappel, nous serons en live sur Twitch à 23 heures ce soir pour une Late Session exceptionnelle avec Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Benjamin Moubèche, pour lancer la nuit historique qui verra un Français être drafté en n°1. Avant, pendant et après, vous pourrez suivre chaque pick, chaque trade et chaque information relative à cette Draft dans un live texte.

Le lendemain matin, soyez également au rendez-vous avec des articles sur les joueurs et les faits marquants de cette cuvée 2023, mais aussi sur notre chaîne Youtube pour analyser tout ça.

Le live chrono pré-Draft 2023

14h06 : Brandon Miller, probable n°2 de cette Draft 2023, est soit fou à lier, soit très conscient de ce qu'il fallait faire pour attirer l'attention de Michael Jordan en termes de trashtalking. La preuve.

13h48 : A quelques heures de son arrivée en NBA, on apprend que Scoot Henderson a fait un workout avec Stephen Curry ces derniers jours et... le garçon en a pris plein la vue, comme le raconte Brandon Payne, le coach personnel de Steph. Jugez plutôt.

13h33 : D'après NBCS, les Warriors ne sont pas particulièrement vendeurs pour Jonathan Kuminga, contrairement à ce qui se disait ces derniers jours. Ce peut aussi être une tactique pour faire augmenter le prix du jeune intérieur, évidemment... On sait que l'approche plus "jeune" prise l'an dernier n'a pas plu à tout le monde et Kuminga lui-même a été déçu de son temps de jeu.

11h26 : Khris Middleton a décidé de décliner sa player option à 40 millions de dollars pour la saison 2023-2024, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN. L'ailier des Bucks sera donc agent libre cet été. Milwaukee reste le favori pour le re-signer, avec un contrat que l'on attend autour des 130 millions de dollars sur quatre ans.

11h14 : Les Spurs s'activent pour récupérer un deuxième choix dans la lottery ce jeudi, selon plusieurs sources. Parmi leurs cibles, Bilal Coulibaly est le nom qui revient le plus souvent. Victor Wembanyama et lui pourraient disputer une nouvelle saison ensemble si San Antonio parvient à monter un transfert, une perspective qui enchante le futur numéro 1. « Être encore une fois coéquipiers, ce serait génial. Ce serait pour lui et pour moi l'un des meilleurs départs de carrière », s'est projeté « Wemby » en conférence de presse.

10h46 : Ne manquez pas le CQFR du jour où Antoine Pimmel et Shaï Mamou analysent ce gros trade de la nuit autour de Kristaps Porzingis et Marcus Smart. On parle aussi des goûts particuliers de Brandon Miller en matière de GOAT...

09h39 : Pas sûr que Tobias Harris fasse de vieux os aux Sixers. Son nom revient de plus en plus dans des rumeurs de trade avant la Draft, avec trois équipes que l'on dit intéressées par l'ailier de Philly d'après Keith Pompey.

08h43 : Très bon move des Nuggets, qui s'offrent de la flexibilité dans le plus grand des calmes. Sans faire de bruit, ils ont obtenu deux picks susceptibles d’être échangés contre un joueur de rotation. Ils avaient déjà récupéré un futur premier tour de Draft (2024) pendant les finales et ont redirigé ce pick vers les Pacers pour acquérir les 29e et 32e choix de la prochaine draft. Denver envoie le 40e en plus du futur premier round.

07h13 : Petite surprise, mais gros trade ! Marcus Smart ne portera plus le maillot des Celtics. Le meneur, ex-DPoY, est envoyé à Memphis, pendant que Kristaps Porzingis, qui a activé son option, débarque à Boston en même temps que des tours de Draft. Washington récupère Tyus Jones, Danilo Gallinari et Mike Muscala, pour continuer son opération "tout doit disparaître" !