Cette année pourrait être historique pour les talents français. Jamais plus de deux tricolores n’ont été sélectionnés au premier tour d’une même draft NBA. Pour l’édition 2023, trois sont déjà invités dans la Green Room. Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert, Sidy Cissoko et Nadir Hifi pourraient écrire l’histoire ce jeudi. Mais où sont-ils dans les Mock Drafts des médias spécialisés ?

Victor Wembanyama : unanime numéro 1

Cela n’a plus rien d’une surprise. À moins qu’une météorite ne s’abatte sur le continent américain dans moins de 48 heures, Victor Wembanyama jouera sa première saison sous les couleurs des Spurs.

Talent générationnel, le Français est le prospect le plus attendu depuis LeBron James en 2003. Il combine un physique incroyable — 2,21 m et des bras tentaculaires — avec une mobilité et un niveau technique indécent. « Wemby » a été un sujet omniprésent cette année, d’un côté de l’Atlantique comme de l’autre.

La diffusion de ses matches par la NBA, l’engouement à son arrivée à New York pour la draft et la hype qui touche les États-Unis montrent que ce n’est pas une affaire de chauvinisme. Victor Wembanyama sera le numéro 1. C’est déjà écrit. Il est donc unanimement annoncé comme tel.

Meilleur classement : 1 (San Antonio Spurs)

1 (San Antonio Spurs) Classement moyen : 1

1 Pire classement : 1

Bilal Coulibaly : un deuxième Français dans la lottery de la draft NBA

Dans sa valise, Victor Wembanyama a emmené son coéquipier des Metropolitans 92, Bilal Coulibaly. Le jeune ailier de 18 ans, attendu à la draft NBA 2024, a magnifiquement surfé sur l’exposition médiatique de Boulogne-Levallois et explosé cette saison. À l’approche du grand jour, sa cote ne fait que grimper.

Ses qualités athlétiques hors normes ne sont pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs. Lors de sa Combine, réalisée en France, le joueur de 2,03 m a enregistré une détente de 96 cm avec élan et 78 cm sans. Après avoir commencé la saison chez les Espoirs, en les dominant de la tête et des épaules, il a lui aussi reçu une invitation dans la Green Room.

Rapide, explosif, spontané, son profil et son potentiel défensif immense lui valent une place élevée dans les Mock Drafts. Il est attendu entre les places 9 et 18 dans les prévisions, mais partira certainement dans le Top 14. Selon Jonathan Wasserman du Bleacher Report, il aurait même reçu une promesse à la lottery. Les rumeurs mentionnent également plusieurs équipes, dont les Spurs, essayant de monter dans la draft pour le récupérer.

Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama devraient écrire l’histoire ce jeudi en devenant les deux premiers Français sélectionnés simultanément dans les 14 premiers choix.

Meilleure prévision : 9 (Utah Jazz, NBA Draft Net)

9 (Utah Jazz, NBA Draft Net) Pire prévision : 18 (Miami Heat, Sports Illustrated)

18 (Miami Heat, Sports Illustrated) Prévision moyenne : 12

Rayan Rupert : troisième invité dans la Green Room

C’est depuis la Nouvelle-Zélande que Rayan Rupert, troisième pépite tricolore annoncée la plus haute dans les prévisions, a monté son dossier pour la draft NBA. Malgré une importante blessure au poignet au mois de novembre, le frère d’Iliana Rupert reste annoncé dans les 30 premiers choix.

Sa silhouette longue et élancée (2 m pour 2,19 m d’envergure) en fait un beau prototype physique pour la ligue nord-américaine. Ses qualités athlétiques, sa mobilité et son importante mobilité en font un futur spécialiste défensif en puissance. Sa vision de jeu, son handle et son playmaking en font un potentiel intrigant, bien que son tir inquiète clairement.

Rayan Rupert, qui a récemment fêté ses 19 ans, rappelle à bien des égards Ousmane Dieng, sélectionné en 11e position en 2021. À l’instar des deux joueurs évoqués précédemment, il a reçu une invitation dans la Green Room — en théorie réservée aux choix élevés. Malgré une perte de vitesse ces dernières semaines, il a de grandes chances de rejoindre Wembanyama et Coulibaly dans un premier tour historique.

Sidy Cissoko : quatre Français au premier tour de la draft NBA ?

Mieux connu des Américains après sa saison avec la G League Ignite, la future place de Sidy Cissoko reste floue. Le coéquipier de Scoot Henderson brille par sa polyvalence, mais ses lacunes au tir et son manque de spécialité pourraient lui jouer des tours.

Aligné sur les postes extérieurs en Europe, Cissoko a évolué à l’aile cette saison. Essentiellement meneur de formation, il a dû jouer loin du ballon aux côtés de Scoot Henderson et Leonard Miller, montrant ainsi toute sa capacité d’adaptation.

Avec une bonne taille (1,97 m pour 2,08 m d’envergure) et un physique solide, il est capable de couvrir plusieurs positions des deux côtés du terrain. Sa bonne mobilité et son esprit combattif en font un fort défenseur. Offensivement, il s’illustre par son jeu en transition et sa finition au cercle, ainsi que par son playmaking et son jeu de passes de très haut niveau.

Malheureusement, Sidy Cissoko sait tout faire, mais ne brille réellement dans aucun domaine. Son tir en travaux (64,5 % aux lancers cette saison) et son irrégularité en attaque en font un profil difficile à évaluer. Il est ainsi attendu entre la fin du premier tour et le début du second, où il apparaîtrait comme un possible steal.

Meilleure prévision : 28 (Utah Jazz, Sports Illustrated)

28 (Utah Jazz, Sports Illustrated) Pire prévision : 44 (San Antonio Spurs, Bleacher Report)

44 (San Antonio Spurs, Bleacher Report) Prévision moyenne : 36

Nadir Hifi : aux portes de la NBA, de justesse

Pour nous, Français, Nadir Hifi est un délice. Pour les Américains, il est surtout un inconnu. Auteur d’une saison très aboutie au Portel, le meneur franco-algérien a créé la sensation en Betclic Élite par sa créativité, ses tirs clutch et son style électrique.

L’athlète de bientôt 21 ans a décidé de maintenir son nom à la draft NBA, après avoir impressionné lors de workouts. Il s’est notamment entraîné devant les Lakers, les Bucks, les Hornets, les Blazers et les Kings. Complètement absent des Big Boards en début de saison, il se fait doucement un nom sur la scène mondiale, au point de pouvoir espérer une place dans la ligue à terme.

Sa petite taille (1,85 m) et son adresse moyenne restent toutefois de clairs obstacles. Si Nadir Hifi est sélectionné, ce sera à la fin du second tour. S’il ne l’est pas, ce qui semble plus probable, rien n’exclut qu’il soit signé a posteriori par une franchise NBA. Quoiqu’il arrive, il évoluera certainement au Paris Basketball, avec lequel il vient de s’engager, la saison prochaine.

Meilleure prévision : 57 (Washington Wizards, NBA Draft Net)

57 (Washington Wizards, NBA Draft Net) Pire prévision : Non drafté

Non drafté Prévision moyenne : Non drafté

