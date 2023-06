Et si le Français Bilal Coulibaly rejoignait les San Antonio Spurs, comme Victor Wembanyama ?

Sauf cataclysme, les Spurs sélectionneront Victor Wembanyama le soir de la Draft NBA. Mais il ne sera peut-être pas le seul Français à poser sa valise à San Antonio. Bilal Coulibaly, son coéquipier aux Metropolitans 92, serait également sur le radar de la franchise texane.

Selon les rumeurs rapportées par Kevin O’Connor de The Ringer, les Spurs chercheraient un trade pour récupérer un second choix dans la loterie. D’après les exécutifs rivaux, ils viseraient l’un des jumeaux Thompson — Amen ou Ausar — et Coulibaly. Il y a donc un scénario dans lequel les deux joueurs de Boulogne-Levallois seraient à nouveau réunis de l’autre côté de l’Atlantique.

Wembanyama s’enflamme pour Bilal Coulibaly, « au moins top 5 de la Draft »

Ce ne sera cependant pas aisé à mettre en place. La cote de Bilal Coulibaly a explosé cette saison et plusieurs franchises seraient sur le dossier. De même pour les frères Thompson, deux prospects très prometteurs et très convoités.

Bilal Coulibaly de plus en plus coté, deux Français dans le top-10 à la draft ?