Wembanyama s’enflamme pour Bilal Coulibaly, “au moins top 5 de la Draft”

La Draft 2023 approche à grands pas (le 22 juin) et la France devrait avoir deux lottery picks à célébrer. Victor Wembanyama, bien sûr, qui sera sélectionné avec le 1st pick par les San Antonio Spurs, mais aussi Bilal Coulibaly. Le jeune joueur des Mets voit sa cote monter ces dernières semaines, à tel point qu'il a été invité à la Green Room et suscite l'intérêt d'un peu plus de franchises chaque jour.

Wembanyama avait déjà vanté les mérites de son camarade. Il l'a fait de nouveau dans les colonnes de L'Equipe cette semaine, en le comparant notamment à deux autres gros prospects de cette cuvée 2023, les jumeaux Thompson Amen et Ausar.

"Quand je vois le top 10 des prospects annoncés à la Draft, et par exemples les jumeaux Amen et Ausar Thompson, dont le profil est similaire à celui de Bilal... Je me dis très factuellement que si ces deux joueurs sont annoncés dans les cinq premiers choix alors qu'ils jouent dans une ligue, l'Overtime Elite, dont le niveau est à des années-lumière de ce que l'on vit ici, alors Bilal doit être au moins top 5. Il est plus grand, au moins aussi athlétique, il a une plus grande envergure, shoote mieux...", a expliqué Victor Wembanyama.

Bilal Coulibaly a dans tous les cas de très bonnes chances de faire partie d'un bon roster en NBA la saison prochaine avec, on l'espère, de vraies opportunités de jouer et de progresser, ne serait-ce que sur le modèle de ce que vit Ousmane Dieng avec Oklahoma City en attendant mieux.

Crédit Photo : F. BLAISE

Bilal Coulibaly de plus en plus coté, deux Français dans le top-10 à la draft ?