Victor Wembanyama n'est le seul joueur français qui participera à la Draft 2023 au mois de juin. Le n°1 de cette cuvée a des compatriotes qui ont officiellement mis leur nom dans la balance et, pour certains d'entre eux, ont de réelles chances d'être aussi pris au premier tour. Ces dernières heures, deux des plus gros prospects tricolores ont confirmé via leur agence Comsport qu'ils participeraient bien à la Draft : Bilal Coulibaly et Rayan Rupert. Sidy Cissoko, auteur d'une saison intéressante en G-League avec la Team Ignite, devrait lui aussi être de la partie.

Si vous avez suivi les matches des Mets en Betclic Elite cette saison, vous avez pu constater que Bilal Coulibaly avait du talent à revendre. La cote de l'arrière de 18 ans a grimpé en flèche ces derniers jours et il est de plus en plus fréquemment projeté au 1er tour. Idem pour Rayan Rupert, qui a passé la saison en Nouvelle-Zélande chez les Breakers, dans le championnat australien et s'est également fait remarquer, notamment pour ses copies défensives. L'ancien pensionnaire de l'INSEP, frère de l'intérieure tricolore et championne WNBA Iliana Rupert, a de bonnes chances d'entendre son nom relativement tôt lors de la cérémonie.

Avec Victor Wembanyama, sûr à 99% d'être le 1st pick, il pourrait donc y avoir quatre français draftés et peut-être même tous au 1er tour, ce qui serait évidemment une confirmation que leur immense potentiel a vraiment séduit en NBA.

Coulibaly (#6 in pic), first played with Wembanyama (#13) when they were 12 years old. He says he understands the platform his teammate's star power provides everyone in his orbit. "It's funny we again find ourselves in the same team as young pros"

