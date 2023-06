On n'arrive pas encore à savoir si Brandon Miller est totalement inconscient ou s'il a trouvé le meilleur moyen pour se faire drafter par les Charlotte Hornets tant que Michael Jordan en est encore l'actionnaire majoritaire. Lors de l'interview sur Sirius XM au cours de laquelle il a expliqué que Paul George était son GOAT, le prospect attendu comme le pick n°2 ou 3 lors de la Draft 2023 la nuit prochaine a raconté son récent workout sous les yeux de l'icône. Disons que ça n'a pas manqué de sel.

"Les gens doivent penser que le fait de faire un workout devant Michael Jordan me mettrait la pression parce que c'est lui, mais je ne l'ai pas vu jouer quand j'étais petit, donc Michael Jordan était pour moi comme un gars normal qui me regardait faire mon workout. Le rencontrer a été cool, il est comme quand on l'entend parler à la télé, en train de trashtalker. C'était un moment amusant.

Il m'a dit que n'étais qu'un shooteur. Ce n'est rien, je connais mon talent et mes qualités. Je lui ai répondu aussi. Et je l'ai vu faire un airball sur un lancer franc. Donc j'aurai toujours ça à ressortir contre lui. Il est juste vieux, c'est tout".

Soit MJ se dira qu'il aime bien le côté effronté et un peu irrespectueux du garçon et demandera à Mitch Kupchak de le recruter, soit il aura été totalement échaudé et ne voudra rien avoir à faire avec lui, même si ce n'est que pour quelques mois avant la vente de la majorité de ses parts...

