Brandon Ingram, ses confessions touchantes sur sa période noire

Depuis fin janvier, Brandon Ingram a retrouvé les terrains. Touché à l'orteil, l'ailier des New Orleans Pelicans a raté deux mois de compétition. Et de son côté, l'ancien talent des Los Angeles Lakers a vraiment mal vécu cette situation.

A l'occasion d'un entretien accordé à The Athletic, le natif de Kinston a reconnu une période noire. Pour continuer à persévérer, Ingram a dû faire un gros travail sur le plan mental afin notamment de soutenir ses partenaires.

"C'était difficile. Certains jours, j'avais l'impression de devoir me battre pour être présent mentalement pour mes coéquipiers et pour moi-même. J'ai dû me battre pour garder un sourire sur mon visage afin qu'ils ne me voient pas déprimé.

Je suis une personne qui croit que tout arrive pour une raison. Alors, j'ai juste essayé de creuser profondément, vraiment profondément, et de me sortir de cet endroit sombre. J'ai beaucoup appris sur moi-même pendant cette période", a assuré Brandon Ingram.