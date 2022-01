Brandon Ingram, Paul : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Après deux matches sans, Brandon Ingram s’est finalement sortie de sa mauvaise passe. L’ailier avait converti seulement 8 de ses 36 tentatives sur ces deux dernières sorties. Mais il n’a pas manqué d’adresse hier soir. 12 sur 20 pour 32 points inscrits sur la tête des Warriors, l’une des meilleures défenses de la NBA.

« On a pu voir dès le début du match qu’il jouait avec un tout autre rythme. Il était agressif. Il savait ce qu’il voulait faire sur le terrain », remarque son coach, Willie Green. Un état d’esprit conquérant qui lui a permis de prendre le dessus sur ses vis-à-vis. Du coup, les Pelicans ont mis fin à une série de 3 défaites consécutives.

Chris Paul (Phoenix Suns)

Quand les matches sont serrés, les Suns savent immédiatement vers qui se tourner. Même à 36 ans, Chris Paul continue de servir de guide pour ses jeunes coéquipiers dans les moments chauds. Et une fois les Clippers revenus à 3 petits points, après en avoir compté 19 de retard, c’est donc le meneur All-Star qui a pris les choses en main. Il a délivré 5 passes décisives dans le quatrième quart-temps tout en marquant un panier à trois-points crucial.

« Le problème principal de certaines équipes dans les fins de rencontre c’est qu’elles ne savent pas quoi faire. Je pense que nous, on connaît nos systèmes les plus efficaces dans ces moments-là », confie Paul. Et ça, c’est justement grâce à lui. Du coup, Phoenix est une équipe particulièrement clutch et elle laisse passer peu de matches. Les Suns sont d’ailleurs les premiers à atteindre les 30 victoires cette saison.

Tyus Jones (Memphis Grizzlies)

Appelez-le Mr. Propre. Ja Morant est souvent au cœur des conversations au moment d’évoquer les Grizzlies mais c’est intéressant de rappeler que la franchise du Tennessee s’appuie sur une rotation vraiment profonde. Avec justement un excellent back-up derrière la star.

Tyus Jones est un peu à l’opposé de son coéquipier. Pas flashy, pas vraiment scoreur non plus. En revanche, il fait tout bien et donc… proprement. Encore 14 points à 6 sur 7 aux tirs hier soir. En seulement 20 minutes, avec 4 passes décisives pour une seule balle perdue. Une efficacité qui permet aux Grizzlies de maintenir un niveau de jeu élevé tout au long de la partie.

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Les Celtics ont craqué contre les Knicks avant de s’incliner sur un buzzer beater de RJ Barrett après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance. Mais personne ne peut reprocher à Jayson Tatum d’avoir fait le boulot. L’ailier All-Star a inscrit 36 points à 12 sur 21 aux tirs et 6 sur 11 derrière l’arc. Il a aussi capté 6 rebonds et délivré 9 passes décisives. Avec aussi 2 interceptions et 1 block.

C’est aussi lui qui avait égalisé à 105 partout avant la prière balancée par Barrett. Bref, Tatum a tout essayé pour sortir Boston de sa mauvaise passe. Mais apparemment, même ça, ça ne suffit pas.

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Les Warriors ont perdu mais ça fait plaisir de voir Jonathan Kuminga en action. 13 points et 6 rebonds pour le septième choix de la draft, qui continue à saisir les opportunités qui lui sont données. Ce jeune homme a vraiment du potentiel.

