Brandon Ingram contre Kevin Durant : Décision logique ou vraie folie ?

Aucune franchise n’est prête à se plier aux exigences des Brooklyn Nets en ce qui concerne Kevin Durant et ça explique pourquoi le transfert de la superstar semble peu probable. Les New Orleans Pelicans, avec leur lot de jeunes joueurs et de choix de draft, seraient en mesure de formuler une offre difficile à battre sur le marché. L’équipe de Louisiane garderait un œil sur le dossier mais avec une condition : elle ne voudrait pas inclure Brandon Ingram.

Du coup, un échange paraît impossible. Selon un journaliste local, les Pelicans ne souhaiteraient pas sacrifier leur ailier, qui a 9 ans de moins que KD. Une décision qui peut sembler compréhensible.

New Orleans dispose d’un groupe jeune et très talentueux – bien placé dans notre top-15 des noyaux durs les plus prometteurs de la NBA. Brandon Ingram va fêter ses 25 ans et il rentre doucement dans son « prime » mais il dispose encore d’une certaine marge de progression. C’est déjà un All-Star capable de s’affirmer comme une première option bis au côté de Zion Williamson ou comme le moteur de l’équipe en son absence.

Les comparaisons avec Kevin Durant sont intéressantes. Ce sont deux scoreurs longilignes capable de terrasser leurs vis-à-vis en un-contre-un. Après, d’un autre côté, Ingram ne sera probablement jamais aussi fort que son aîné. Et vu que les Pelicans ont déjà Zion et d’autres jeunes, ils pourraient éventuellement se permettre de laisser filer B.I. puisqu’ils ont une base solide.

Durant et Williamson forment une association suffisamment solide pour aller très loin… s’ils tiennent le choc. Les deux sont sujets aux blessures. Ça reste donc une question de point de vue. Une anticipation des risques et leurs gains éventuels. Pour l’instant, les Pelicans préfèrent la jouer safe.