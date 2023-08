Brandon Ingram serein face aux rumeurs incessantes…

En marge de la Draft NBA, le nom des New Orleans Pelicans a circulé dans les rumeurs. Pour récupérer Scoot Henderson, finalement sélectionné par les Portland Trail Blazers au #3 pick, la franchise de Louisiane semblait prête à monter un trade. En sacrifiant Zion Williamson ou Brandon Ingram ? La question s'est posée...

Finalement, les Pelicans n'ont pas bougé. Et de son côté, l'ailier de New Orelans n'a pas franchement douté face à cette situation. Toujours serein, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers n'a pas donné la moindre attention aux bruits de couloir.

"Personnellement, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc les gens me font parfois des blagues, ou me demandent ce qu'il se passe quand ils voient des choses à la télévision. La plupart du temps, je vais surtout écouter le front office.

Quand des choses arrivent, ils me disent exactement les choses pour savoir comment je me sens. Sur toutes les informations extérieures, ils me contactent pour clarifier les choses et me dire la réalité.

J'ai une bonne relation avec lui (David Griffin, ndlr). Je sais qu'il va venir me voir directement et me dire les choses. Je n'ai pas besoin de suivre les rumeurs, mais ça ne me dérange pas. Puis je sais aussi qu'il s'agit d'un business, je suis préparé pour tous les scénarios", a confié Brandon Ingram pour The Athletic.

Avec son début de carrière animé aux Lakers, Brandon Ingram a rapidement été habitué aux rumeurs. Et chez les Pelicans, il ne semble pas être le gros nom sur un siège éjectable...

