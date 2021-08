Brandon Knight est prêt à tout pour rester en NBA

Il fut un temps où Brandon Knight était un joueur coté en NBA. Avec même presque 20 points de moyenne par match en 2016. Mais le vétéran est rentré dans le rang depuis. Des blessures ont fait dérailler sa carrière et il est maintenant baladé de franchise en franchise sans jamais vraiment jouer. Il n'a pas disputé plus de 60 rencontres sur une saison depuis six ans. Du coup, il galère à se refaire une place au sein d'un effectif. Il était même absent des terrains la saison dernière. Mais le meneur de 29 ans (!!!!!!) est prêt à tout pour revenir.

"Je suis arrivé au stade de ma carrière où je veux juste rendre service. Si une équipe me fait venir pour amener de l'eau, pour lacer des chaussures ou quoi que ce soit, ça me va."

Brandon Knight mérite au moins une chance. Il y a clairement des options bien pires en troisième meneur. Le problème, c'est qu'il faudrait que son corps tienne la route.