Brandon Roy le maudit a 39 ans : Kobe disait de lui qu’il n’avait aucune faiblesse

Dans son passage dans l'émission All the Smoke, Austin Reaves s'est vu demander quel était son top 5 des meilleurs shooting guards de l'histoire. Les quatre premiers noms n'ont surpris personne - Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwyane Wade et James Harden. Le cinquième, pour les fans qui ont débarqué dans la ligue au début des années 2010, a sans doute été plus étonnant : Brandon Roy.

Roy fête ses 39 ans ce weekend et reste l'incarnation d'un basketteur culte fauché trop tôt par les blessures après un début de carrière pétaradant avec Portland. Voici ce que disaient deux de ses contemporains à son sujet.

Ron Artest en 2008 : "Brandon Roy est le meilleur joueur que j'ai affronté en NBA. Meilleur que Kobe ou LeBron ? Je répète : c'est le meilleur joueur que j'ai affronté".



Kobe Bryant en 2010 : "Brandon Roy n'a aucune faiblesse dans son jeu. Je lui ai déjà dit qu'à part moi-même, je n'avais vu personne qui n'avait pas de faiblesses dans son jeu. C'est le joueur contre lequel il est le plus difficile de défendre".

Rookie de l'année lors de sa première saison, All-Star, membre de plusieurs All-NBA Teams, puis d'un comeback éphémère mais spectaculaire lors des playoffs 2011, Brandon Roy a été une météorite dont les Blazers et les fans à travers la ligue n'ont malheureusement pas eu le temps de profiter.

Aujourd'hui, il est head coach de l'équipe du lycée de Garfield, à Seattle, et est décrit comme prometteur dans ce nouveau job. De sa carrière de joueur bien trop courte, il ne reste que des souvenirs et des images, avec cette interrogation sur ce qu'il aurait pu donner si un traitement avait pu lui permettre de préserver ses genoux.

HBD Brandon Roy!

1st Season: Rookie Of The Year

2nd: All-Star

3rd: All-NBA 2nd

4th: All-NBA 3rd

5th: Injured

6th: Retired

“Roy has no weaknesses in his game. I told him I don’t know of any player outside of myself that has no weaknesses besides him." - Kobe pic.twitter.com/XAI2Dq5Mez

— Ballislife.com (@Ballislife) July 23, 2022