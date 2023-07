A peine arrivé à Las Vegas pour y jouer son premier match de Summer League avec les Spurs dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama voit son nom apparaître dans la rubrique... people. On n'aurait pas cru mettre les noms du prodige français et celui de Britney Spears dans la même phrase, mais on vit décidément une drôle d'époque...

D'après TMZ , un incident est survenu a Sin City mercredi, alors que l'artiste, présente près de l'hôtel dans lequel résident les joueurs de San Antonio, souhaitait prendre une photo avec Victor Wembanyama dont elle est fan. Le directeur de la sécurité des Spurs, chargé de protéger le 1st pick de la Draft 2023, a empêché la star et des membres de son entourage d'approcher Wembanyama de manière un peu... brutale. Alors que Spears, amatrice de basket de longue date, aurait tapoté l'épaule de l'agent de sécurité par derrière, celui-ci se serait retourné et aurait adressé une gifle du revers de la main à l'interprète de "Baby One More Time". Le média people affirme que l'artiste de 41 ans a perdu ses lunettes au moment de l'impact et est tombée au sol, sans grand mal. L'homme serait allé s'excuser peu après, révélant au passage qu'il avait agi sous pression et n'avait pas reconnu Britney Spears. La situation s'est rapidement apaisée et cette dernière n'a pas porté plainte. En revanche, elle n'a pas eu de photo avec Victor Wembanyama et va devoir se rendre à un match des Spurs si elle veut avoir son souvenir avec le Français... Victor Wembanyama, qu'attendre de ses débuts en Summer League ?