Victor Wembanyama, qu’attendre de ses débuts en Summer League ?

Ce n'est "que" de la Summer League, mais c'est déjà un petit événement. Victor Wembanyama va faire sa première apparition dans un match avec le maillot des Spurs la nuit prochaine. San Antonio, qui a déjà disputé de matches de SL, sera à Las Vegas pour y affronter les Charlotte Hornets et le prodige français sera très attendu.

Une salle comble

La plupart des matches de Summer League et de pré-saison se jouent devant un public généralement assez clairsemé. Normal, puisque les effectifs estivaux sont surtout composés de jeunes joueurs et de "jeunes vétérans" à la relance. Mais lorsqu'un joueur avec une hype comme celle de Victor Wembanyama y participe, ça change évidemment tout. La rencontre face aux Hornets, qui se jouera à 3 heures du matin et sera diffusée en direct sur beIN Sports et sur le NBA League Pass, se jouera à guichets fermés. Toutes les places du Thomas & Mack Center de Las Vegas, qui a une capacité de 19 500 spectateurs, ont été vendues. Tout le monde veut pouvoir dire "j'y étais" !

L'air de Las Vegas risque de le galvaniser

Ce ne sera pas la première fois que Victor Wembanyama se rend à Las Vegas. Le fameux showcase de début de saison dernière au cours duquel les Mets avaient affronté deux fois la Team Ignite de G-League et où Victor Wembanyama avait brillé de mille feux, s'est tenu à Sin City. Vous vous souvenez des stats de "Wemby" sur ces deux rencontres ?

37 points, 5 contres à 7/11

36 points, 11 rebonds, 4 passes, 4 interceptions à 11/24

Retrouver l'atmosphère toujours particulière de Las Vegas pourrait bien lui donner envie de marquer le coup, à la manière de ce qu'il avait fait dans son duel très médiatisé avec Scoot Henderson (absent du deuxième match), à savoir montrer tout de suite de quel métal il est fait.

Le tandem avec Cissoko

Sidy Cissoko a été drafté par les Spurs au 2e tour, avec de vraies chances de se faire une petite place dans la rotation. San Antonio a officialisé sa signature, ce qui montre une certaine confiance en lui, même s'il y a des chances qu'il fasse quelques séjours en G-League. Titulaire lors des deux premières rencontres de League des Spurs, l'ancien joueur de Baskonia en Espagne a brillé par son activité et son énergie en défense, à défaut d'avoir réussi à faire mouche en attaque. Il est tout à fait possible que Victor Wembanyama et Sidy Cissoko soient titulaires tous les deux pour l'affrontement avec Charlotte. La dernière fois que deux Français ont fait partie de l'effectif des Spurs, entre 2012 et 2016 avec la paire TP-Babac, les choses se sont plutôt bien passées. C'est tout ce que l'on souhaite aux deux tricolores.

Il ne faut pas trop en demander

Victor Wembanyama a renoncé au Mondial 2023 avec les Bleus après s'être rendu compte du côté épuisant des sollicitations et obligations liées à son arrivée aux Etats-Unis et son installation à San Antonio. On imagine qu'en termes de fatigue mentale et physique, après une saison pleine avec les Mets et ce qui a suivi, le garçon ne doit pas être à 100%. Pas sûr que les Spurs, sur les deux matches de Summer League qu'il disputera probablement, le surexposent. On attendra donc juste qu'il domine son sujet sur le temps de jeu dont il disposera, même si ce n'est qu'une vingtaine de minutes. Là-dessus, on lui fait confiance et il devrait montrer, à l'image de Keegan Murray, qu'il est nettement au-dessus du niveau Summer League.

Un duel à distance avec Brandon Miller

Miller et Wembanyama ne jouent pas sur le même poste. Mais en tant que camarades de cuvée, on comparera forcément leur impact respectif. D'autant que Brandon Miller n'a pas manqué de dire ici avant sa Draft qu'il pensait être le meilleur joueur de cette classe de Draft, dans un style très américain. On lui accordera quand même d'avoir déclaré que Victor était un "animal" et qu'il avait beaucoup de respect pour lui. Miller a déjà joué deux matches de Summer League, le dernier en date contre les Warriors, où il a fini avec 6 points, 7 passes et... 8 fautes, un problème qui - espérons-le pour lui - ne soit pas récurrent en NBA.

