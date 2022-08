Brittney Griner condamnée à 9 ans de prison en Russie

UPDATE : Brittney Griner vient d'être condamnée à 9 ans de prison ferme par la justice russe. Le verdict était malheureusement attendu au vu des précédents dans des affaires similaires dans ce pays et au statut de ressortissante américaine de la joueuse de Phoenix.

Place désormais au terrain diplomatique, où on ne peut qu'espérer que le gouvernement américain parviendra à convaincre la Russie de procéder à un échange de prisonniers, à défaut de libérer purement et simplement l'intérieur internationale américaine, incarcérée depuis 167 jours.

Breaking: Brittney Griner was found guilty of drug possession and smuggling in a Russian court outside Moscow. Griner has been sentenced to nine years in prison.

The true length of her detainment will be determined by negotiations on a prisoner swap between the U.S. and Russia. pic.twitter.com/2PBk2HFBR2

— ESPN (@espn) August 4, 2022