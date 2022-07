La situation de Brittney Griner reste particulièrement préoccupante. Pour détention d'huile de cannabis dans ses bagages, la joueuse du Phoenix Mercury se trouve toujours détenue en Russie. Un dossier inquiétant en raison du désaccord entre les Etats-Unis et la Russie au sujet de la guerre en Ukraine.

En attendant son procès, où elle encourt jusqu'à 10 ans de prison, la star de 31 ans a cherché à attirer l'attention de son président, Joe Biden. A l'occasion de la fête nationale (4 juillet), elle a ainsi envoyé une lettre touchante au Chef de l'état américain.

"Assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de tout ce que j'ai accompli, je suis terrifiée à l'idée d'être ici pour toujours. Je sais très bien que vous devez faire face à beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, ne nous oubliez pas, moi et les autres détenus américains. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison. Le 4 juillet, notre famille honore normalement le service des hommes qui ont combattu pour notre liberté. Y compris mon père, un vétéran de la guerre du Vietnam. Cela me fait mal de penser à la façon dont je célèbre habituellement ce jour. Car la liberté a une signification complètement différente pour moi cette année. J'ai voté pour la première fois en 2020 et j'ai voté pour vous. Je crois en vous. J'ai encore tant de choses à accomplir avec ma liberté que vous pouvez m'aider à retrouver. Ma femme me manque ! Ma famille me manque ! Mes coéquipières me manquent ! Cela me détruit de savoir qu'ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison", peut-on lire.

Sans trop en dire sur les négociations avec les Russes, la Maison Blanche, via le Conseil de Sécurité Nationale, a apporté une réponse à cette lettre.

"Nous pensons que la Fédération de Russie détient à tort Brittney Griner. Le président Biden a été clair sur la nécessité de voir tous les ressortissants américains retenus en otage ou détenus à tort à l'étranger libérés, y compris Brittney Griner. Le gouvernement américain continue de travailler agressivement - en utilisant tous les moyens disponibles - pour la ramener chez elle", a ainsi assuré la porte-parole Adrienne Watson.

Un dossier particulièrement sensible. En espérant un dénouement heureux pour Brittney Griner et sa famille le plus rapidement possible.

Brittney Griner va bien et attend son procès en Russie