Brittney Griner va bien et attend son procès en Russie

UPDATE : Pour la première fois depuis qu'elle est détenue en Russie pour possession de cannabis sous forme d'huile, un délit passible de 10 ans de prison, Brittney Griner a reçu la visite de compatriotes travaillant au consulat américain en Russie. Selon CNN, ces derniers ont indiqué que la joueuse du Phoenix Mercury allait "bien", en attendant la tenue de son procès fin mai.

Les Etats-Unis ont obtenu la garantie que la championne olympique serait traitée de manière équitable, indifféremment du conflit diplomatique qui oppose son pays à la Russie en pleine guerre en Ukraine.

L'entourage de Brittney Griner continue de réclamer de la discrétion en dehors de ces actualisations, tant cela pourrait être déterminant en vue de son procès.

U.S. consular officials were able to visit with WNBA star Brittney Griner in Russia for the first time Wednesday and reported that she was in "good condition," a State Department spokesman told CNN.https://t.co/nlBrFAfuEy — ESPN Women's Hoops (@ESPN_WomenHoop) March 23, 2022

---

17/03 : Les nouvelles dans le dossier Brittney Griner ne sont pas vraiment rassurantes. La star de Phoenix a plaidé non coupable cette semaine, près d'un mois après son arrestation à l'aéroport de Moscou en possession de cannabis sous forme d'huile dans ses valises. On apprend ce jeudi qu'en attendant de voir son cas examiné, l'intérieur du Mercury, superstar de WNBA, devra rester en détention jusqu'au 19 mai au minimum.

Non seulement sa participation à la saison 2022 en WNBA est compromise, mais il n'est pas sûr que Griner sorte libre de son audience devant un jury. Elle encourt jusqu'à 10 ans de prison, le produit étant interdit en Russie. La championne olympique et du monde avec Team USA vit habituellement en Arizona lorsqu'elle ne participe pas à la saison européenne avec Ekaterinburg. Dans cet état américain, le cannabis sous toutes ses formes est légal pour les individus de plus de 21 ans.

La justice russe prolonge la détention de Brittney Griner jusqu'au 19 Mai. Concrètement, ça signifie que la saison devient de plus en plus hypothétique pour la joueuse du Mercury. Courage à elle et à sa famille. https://t.co/FQ6Xom8aeJ — Swish Swish (@_SwishSwish_) March 17, 2022

---

08/03 : Le dossier Brittney Griner est très compliqué, on l'a bien compris. La star WNBA, qui risque jusqu'à 10 ans de prison d'après la télévision d'état russe, est détenue depuis 3 semaines pour possession d'huile de cannabis en quantité significative dans ses valises. Jusqu'ici, on n'avait aucune nouvelle de l'intérieure de Phoenix et de Team USA.

A nouveau, c'est la chaîne du gouvernement local qui a dévoilé une photo de Griner portant un papier où est inscrit son nom. On ne sait pas de quand date cette photographie, mais il est de plus en plus probable que la championne olympique soit utilisée comme un pion diplomatique dans les semaines qui viennent.

Russian state TV has released a photo of WNBA star Brittney Griner, who was arrested on drug charges in the country after Russian officials say cannabis oil was found in her luggage. CNN's @RosaFlores has the story. pic.twitter.com/SzB9MSSQfY — CNN (@CNN) March 8, 2022

---

07/03 : L'inquiétude est de mise autour de Brittney Griner. L'intérieure de Phoenix et de Team USA, qui est l'une des joueuses les plus connues du grand public, est bloquée en Russie depuis trois semaines, comme l'a révélé le New York Times ce week-end. Dans le contexte mondial anxiogène, la situation est inquiétante pour la star de 31 ans.

Alors qu'elle retournait en Russie en provenance des Etats-Unis pour poursuivre sa saison avec son club d'Ekaterinburg, superpuissance du basket européen, Griner a été arrêtée à l'aéroport en possession de cannabis sous forme d'huile et de cigarettes électroniques dans ses valises. Un délit passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans en Russie...

Le plus inquiétant, c'est que l'information a mis près de trois semaines à parvenir aux médias en dehors de la Russie. La WNBA et la franchise du Mercury ont assuré suivre la situation au quotidien pour s'assurer que Brittney Griner puisse rentrer aux Etats-Unis en toute sécurité, mais la joueuse, vraisemblablement coupée de moyens de communication, ne s'est pas exprimée depuis son arrestation.

Il est possible que la double championne olympique et mondiale soit utilisée par la Russie comme pion diplomatique lors des prochaines discussions avec les Etats-Unis.

Cherelle, l'épouse de Brittney Griner, a posté ce message sur son compte Instagram samedi.

"Merci à tous ceux qui m'ont contactée au sujet de mon épouse. Vos prières et votre soutien sont grandement appréciés. J'aime ma femme de tout mon coeur. Je vis donc l'un des pires moments de ma vie. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment Brittney, sont inquiets et veulent des détails. Veuillez, s'il vous plaît, respecter notre discrétion pendant que nous continuons d'essayer de faire rentrer ma femme au pays en toute sécurité".

Griner est noire, membre de la communauté LGBT et américaine, trois facteurs qui rendent forcément inquiétant le fait qu'elle soit bloquée en Russie à l'heure qu'il est. On espère une résolution de la situation au plus vite.

CQFR : Jokic et Tatum fabuleux, Middleton monte en grade