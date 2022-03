Brittney Griner est détenue en Russie depuis 3 semaines

La star WNBA Brittney Griner a été arrêtée en Russie et semble être devenue un pion dans la guerre diplomatique entre les Etats-Unis et la Russie.

L'inquiétude est de mise autour de Brittney Griner. L'intérieure de Phoenix et de Team USA, qui est l'une des joueuses les plus connues du grand public, est bloquée en Russie depuis trois semaines, comme l'a révélé le New York Times ce week-end. Dans le contexte mondial anxiogène, la situation est inquiétante pour la star de 31 ans.

Alors qu'elle retournait en Russie en provenance des Etats-Unis pour poursuivre sa saison avec son club d'Ekaterinburg, superpuissance du basket européen, Griner a été arrêtée à l'aéroport en possession de cannabis sous forme d'huile et de cigarettes électroniques dans ses valises. Un délit passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans en Russie...

Le plus inquiétant, c'est que l'information a mis près de trois semaines à parvenir aux médias en dehors de la Russie. La WNBA et la franchise du Mercury ont assuré suivre la situation au quotidien pour s'assurer que Brittney Griner puisse rentrer aux Etats-Unis en toute sécurité, mais la joueuse, vraisemblablement coupée de moyens de communication, ne s'est pas exprimée depuis son arrestation.

Il est possible que la double championne olympique et mondiale soit utilisée par la Russie comme pion diplomatique lors des prochaines discussions avec les Etats-Unis.

Cherelle, l'épouse de Brittney Griner, a posté ce message sur son compte Instagram samedi.

"Merci à tous ceux qui m'ont contactée au sujet de mon épouse. Vos prières et votre soutien sont grandement appréciés. J'aime ma femme de tout mon coeur. Je vis donc l'un des pires moments de ma vie. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment Brittney, sont inquiets et veulent des détails. Veuillez, s'il vous plaît, respecter notre discrétion pendant que nous continuons d'essayer de faire rentrer ma femme au pays en toute sécurité".

Griner est noire, membre de la communauté LGBT et américaine, trois facteurs qui rendent forcément inquiétant le fait qu'elle soit bloquée en Russie à l'heure qu'il est. On espère une résolution de la situation au plus vite.

