Brittney Griner reste en prison, l’espoir d’une libération rapide diminue

La nouvelle était malheureusement attendue. Brittney Griner, emprisonnée depuis 9 mois en Russie pour possession de cannabis sous forme d'huile, et condamnée à 9 ans de prison par la justice locale, a vu son appel rejeté ce mardi. La joueuse du Phoenix Mercury ne peut désormais plus espérer qu'une issue diplomatique, avec un échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie. Un processus qui sera dans tous les cas long et éprouvant.

Son avocate, Maria Blagovolina, a confirmé lors de son passage sur MSNBC que le moral de sa cliente n'était pas au beau fixe après cette décision, survenue quelques jours après son anniversaire.

Tant que les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont aussi tendues, au regard de la guerre en Ukraine notamment, il est difficile d'être optimiste quant à la libération rapide de Brittney Griner, qui est bien malgré elle devenue un pion diplomatique. Pour des faits similaires, plusieurs ressortissants américains en Russie sont parvenus à éviter des peines de prison ferme.

Breaking News: A Russian court upheld Brittney Griner’s sentence on drug smuggling charges, clearing the way for her to serve nine years in a penal colony, unless the U.S. government can negotiate a deal for her release.https://t.co/nSSkLmGq2w

