Bronny à Atlanta ? L’idée plaît à LeBron James

Victor Wembanyama et ses compères de la classe 2023 viennent à peine de débouler en NBA que les spécialistes de la draft se concentrent déjà sur la prochaine cuvée. ESPN a par exemple déjà fait une première simulation pour la loterie de 2024. En plus de l’attraction Ron Holland (annoncé en 1) ou le Français Zaccharie Risacher (3), un certain Bronny James fait partie des prospects attendus au premier tour. Il est placé en 17e position par le média américain, qui voit les Atlanta Hawks piocher sur cette position. Un scénario qui semble plaire au papa, LeBron James, à en croire sa réaction sur Instagram.

C’est complètement hypothétique à ce stade. Personne ne sait à quelle place les Hawks drafteront, ni même s’ils possèderont leur pick. La valeur de Bronny peut baisser ou grimper dans les prochains mois puisqu’il va faire ses débuts avec USC en NCAA. Mais l’idée séduit tout de même le King, qui sera probablement heureux quelle que soit la franchise qui sélectionne son fils aîné.

La question se posera alors de savoir si LeBron James entend réellement devenir le coéquipier de son gamin. Il sera libre de signer où bon lui semble en 2024 et le timing n’est évidemment pas le fruit du hasard. Aux Hawks avec Trae Young, ça aurait de la tronche, non ?

LeBron James « totalement OK » avec l’idée de ne pas jouer avec Bronny