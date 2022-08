Bronny et Bryce James à Nanterre pour un match d’exhibition le 15 août !

Le 15 août, une team de jeune prospects US avec les fils de LeBron James et quelques autres talents défiera une sélection d'espoirs français à Nanterre.

Si vous n'êtes pas partis en vacances autour du 15 août, on ne saurait trop vous recommander de venir faire un tour au Palais des Sports de Nanterre le 15 août prochain. Dans le cadre de la tournée AXE Euro Tour, un match de basket avec un plateau franchement original et alléchant va s'y tenir.

D'un côté, une équipe de jeune prospects français montée par l'agence Comsport, avec des espoirs qui ont brillé ces derniers mois en sélection comme Ilane Fibleuil (présent dans le meilleur cinq du Mondial U17), Bilal Coulibaly (actuellement à l'Eurobasket U18) ou Melvin Ajinça, Tidjane Salaun et Maxime Logue. De l'autre, le "California Basket Club", dans lequel figureront les deux fils de LeBron James, Bronny James et Bryce James, Justin Pippen, fils de Scottie, Ashton Hardaway, rejeton de Penny, mais aussi Isaiah Elohim, le deuxième lycéen classé le plus haut dans sa classe d'âge aux Etats-Unis.

La rencontre débutera à 20 heures et sera diffusée sur ESPN 2, preuve que la présence de ces quelques noms côté US n'est pas anodine. Il n'y aura pas de vente de billets sur place, tout se fait en ligne en cliquant sur le lien qui suit si vous souhaitez tenter d'assister à ce match de gala. Le California BC sera à Londres ce weekend, puis à Rome après l'événement à Nanterre.

LeBron James n'envisage pas un départ des Lakers, sauf pour Bronny