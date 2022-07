Bronny James déjà comparé en vidéo à LeBron et Kyrie… mouais

Bronny James est comparé à LeBron et Kyrie Irving sur des actions... anodines. Vraiment tiré par les cheveux...

Etre un « fils de » a ses avantages. Le train de vie est forcément plus aisé et le statut ouvre des portes. Mais ça ne doit pas être facile tous les jours. Surtout si l’on est le fils de LeBron James et que l’on veut percer dans le même sport. Bronny James, le fils de la star des Los Angeles Lakers, aimeraient probablement par moment vivre sa propre vie de basketteur.

Mais il est constamment rappelé à sa condition d’héritier. Parfois à outrance et pour des raisons tirées par les cheveux. Dernier exemple en date, cette vidéo qui circule d’un dunk que Bronny James a placé en EYBL (Nike Elite Youth Basketball League), dunk mis en parallèle d’un réalisé par son daron.

L’idée ? Nous faire un peu de buzz sous le mode tel père tel fils pour celui qui tourne ces derniers temps autour de la 30e place dans les différents rankings de la class 2023. Et pourquoi pas si ça avait été une action iconique du King que le jeune prospect avait reproduit à l’identique. Mais :

C’est bien évidemment le jeu des réseaux sociaux. Mais de là à le faire pour un « simple » dunk à une main que n’importe qui ferait ? Mouais…

Ce n’est pas la seule vidéo qui le compare à LeBron James, et probablement pas la dernière. Il y en a même une autre qui tourne en ce moment pour faire un parallèle avec… Kyrie Irving. Pourquoi pas, mais là encore on parle d’une action banale, que n’importe quel basketteur a déjà réalisée.

Bronny getting in his KYRIE BAG 🎒 pic.twitter.com/iHlyWf8Mss — Overtime (@overtime) July 20, 2022

Surtout, dans ce cas, l’action n’est pas vraiment identique. Le vrai temps-fort dans celle de Kyrie Irving, c’est la feinte de passe qui permet de créer de la distance avant le tir. Chose que ne fait pas Bronny James ici et qui rend donc la comparaison caduque.

Toutes ces vidéos vont finir par créer des attentes, dans le grand public non spécialiste, qu’il ne pourra probablement pas remplir. Et qu’il pourrait donc mal vivre. Bref, si ça doit plutôt être agréable au quotidien d’être le fils de LeBron James, ce n’est probablement pas simple pour se développer comme basketteur.

Surtout qu’on peut se demander si son père lui-même ne le dessert pas en expliquant publiquement qu’il veut un jour jouer dans la même franchise que son fils. Ce qui serait le meilleur moyen pour l’empêcher d’enfin se faire un nom et un prénom une fois arrivé en NBA…

LeBron stoppe un match de Bronny pour remettre en place un speaker irrespectueux