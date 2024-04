Bronny James se présente à la Draft… avec Duke en plan B ?

Bronny James s'est inscrit à la Draft 2024, mais en se laissant la possibilité de retirer son nom et de changer de fac.

La rumeur du transfert de Bronny James, ou en tout cas de son départ de USC un an après son arrivée était donc vraie. Ce que l'on ne savait pas, c'est que le fils aîné de LeBron allait dans le même temps s'inscrire à la Draft 2024 pour prendre la température. Rich Paul, l'agent du clan James, a confirmé que son poulain allait se donner la possibilité d'être sélectionné dès cette année en NBA. Ce qui l'intéresse : trouver une équipe qui lui convient et où il aura des opportunités, plutôt que de viser à tout prix d'être un lottery pick. Le désormais ex-Trojan va passer des entretiens et effectuer des workouts prochainement dans ce sens.

Si à quelques jours de la Draft Bronny James ne sent pas qu'il y a une situation à sa convenance en NBA, il retournera à la fac et reportera d'un an son arrivée potentiel dans la ligue.

Reste à savoir désormais dans quel programme il continuera sa carrière s'il opte pour un retour en NCAA. Duke fait partie des favoris et pourrait enregistrer sa venue, qui coïnciderait avec celle de Cooper Flagg, le phénomène du Maine attendu comme le 1st pick de la Draft 2025. Autres possibilités, avec sans doute plus de temps de jeu et d'exposition qu'à Duke : une signature avec la fac de Duquesne, où officie l'ancien coach de LeBron James en high school, ou encore Ohio State, pour le retour aux racines.