Nets : Le Big 3 de la mort devient un Big 1 au pire moment de la saison

Les Brooklyn Nets seront privés de James Harden et Kyrie Irving pour le Game 5 des demi-finales de Conférence contre les Bucks.

Les chances de titre des Brooklyn Nets ont toujours été liées à Kevin Durant. Parce qu’il est le meilleur joueur du monde. Big 3, pas Big 3, d’une manière ou d’une autre, au bout du compte, tout dépend de lui. Et c’est pourquoi la franchise new-yorkaise a encore des raisons d’y croire à l’approche d’un Game 5 décisif qu’elle va devoir disputer sans ses deux autres superstars.

Le couperet est tombé. ESPN annonçait hier soir la nouvelle : Kyrie Irving ne sera pas disponible pour la rencontre, ni James Harden. Prévisible. Et maintenant confirmé. L’IRM passé après le dernier match a confirmé une entorse de la cheville pour le meneur All-Star. Son coéquipier souffre lui toujours d’une blessure aux ischios. Aucune date de retour n’est prévue pour le moment.

Le Big 3 devient donc un Big 1. Avec donc Kevin Durant. Une opportunité rare dans la carrière du bonhomme. Il a souvent mené des batailles de playoffs avec Russell Westbrook (sauf une avec une sortie au… second tour) puis Stephen Curry, Klay Thompson et compagnie. Là, il va pouvoir être jaugé dans le rôle de l’unique patron.

Les Nets ont été confronté aux différents pépins physiques pendant toute la saison. Et KD a déjà joué 5 matches sans ses deux camarades. Pour 4 victoires de BK, avec 34 points de moyenne de son leader. C’est évidemment différent en playoffs. Les Milwaukee Bucks sont sur une dynamique positive et ils ont trouvé en PJ Tucker un joueur capable de gêner, au moins un peu, l’un des plus grands attaquants de tous les temps.

L’avantage est donc à la franchise du Wisconsin... mais ce n’est certainement pas plié d’avance. Attention à ne pas enterrer Kevin Durant trop rapidement.

Comment PJ Tucker se la joue « années 90 » pour freiner Kevin Durant