Brooklyn perd espoir pour Kyrie Irving et va devoir agir…

Il y a quelques jours, les Brooklyn Nets semblaient optimistes au sujet de Kyrie Irving. Il se disait que le meneur All-Star était sur le point d'accepter la vaccination sur le conseil de certains de ses proches et de ses coéquipiers. Aujourd'hui, tout semble remis à zéro et l'avenir de Kyrie à Brooklyn et en NBA est menacé, c'est un fait.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Nets sont à nouveau dans le flou et leur espoir de voir "Uncle Drew" être vacciné dans un futur proche est en train de s'effondrer. Kyrie Irving continuera de faire de la résistance et Brooklyn se préparerait tout simplement à disputer tous les matches à domicile sans lui. Le front office hésite d'ailleurs, à l'heure qu'il est, à autoriser Irving à faire des aller-retours au sein du groupe, plutôt qu'à tout simplement l'écarter et prendre une décision difficile.

Par décision difficile, on entend évidemment de se séparer de lui via un trade ou d'engager des procédures d'une envergure et d'une implication encore plus compliquées... Kyrie n'a en tout cas pas été autorisé à s'entraîner ces derniers jours et rien n'indique à cette heure que l'idée de perdre plus de 17 millions de dollars le touche particulièrement.

La somme conséquente que Kyrie Irving pourrait perdre cette saison

Les Nets se sont montrés particulièrement patients avec leur star, en acceptant qu'il prenne le temps de s'informer et de consulter des avis divers autour de lui. L'idée était évidemment de lui laisser du temps, mais que la stratégie débouche sur une décision similaire à celle prise par Andrew Wiggins avec Golden State.

Toujours selon Woj, Sean Marks, le General Manager, est convaincu que l'équipe peut rester compétitive simplement avec le duo Kevin Durant-James Harden. On imagine que KD, qui avait décidé de rejoindre Brooklyn en accord avec Kyrie Irving, continue de tenter de raisonner son ami pour ne pas gâcher l'opportunité d'aller chercher un titre ensemble.

Brooklyn ne peut pas faire semblant de tolérer qu'un joueur aussi important et grassement payer manque de son plein gré 20 des 26 matches que disputeront les Nets en novembre et décembre, alors qu'il est en parfaite santé.