La somme conséquente que Kyrie Irving pourrait perdre cette saison

La NBA venait à peine d’annoncer qu’elle sanctionnerait financièrement les joueurs qui manqueront des rencontres pour non respect des règlements locaux qu’Andrew Wiggins prenait la décision de se faire vacciner. Longtemps réticent, l’ailier des Golden State Warriors ne se voyait pas rater la moitié des matches de la saison – et donc renoncer à une grosse partie de sa paye. Kyrie Irving se retrouve face au même dilemme.

Les viles de San Francisco et New York – où résident donc les Warriors, les Knicks et les Nets – ont imposé la vaccination pour entrer dans les grandes salles comme le Chase Center, le Madison Square Garden ou le Barclay Center. Irving, pour l’instant, ne peut donc même pas s’entraîner avec les siens et encore moins jouer à domicile.

Selon ESPN, le meneur All-Star pourrait perdre 380 000 dollars par rencontre disputées à Brooklyn à laquelle il n’assisterait pas faute à son refus de recevoir une dose de vaccin contre le COVID-19. Ça représente tout de même 15 millions sur l’ensemble de la saison. Une somme non négligeable.

Les convictions de Kyrie Irving ont un coût. A voir comment la situation évolue avec cette nouvelle donnée. Selon certaines sources, le joueur commencerait à étudier la question…

Kyrie Irving enfin d’accord pour se faire vacciner ?