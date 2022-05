Brandon Clarke avoue que Dillon Brooks y est allé trop fort sur GPII

La sanction est tombée : Dillon Brooks sera suspendu pour le Game 3 après avoir été l’auteur d’une vilaine faute sur Gary Payton II. L’ailier des Memphis Grizzlies a fauché l’arrière des Golden State Warriors en plein vol. Un geste qui a entraîné une fracture du coude pour GPII. La franchise du Tennessee ne compte pas crier à l’injustice après cette suspension. Brandon Clarke a même avoué que son coéquipier n’aurait pas dû commettre cette « agression. »

« Les playoffs, c’est dur. Il y a beaucoup d’émotions et tout le monde veut tellement gagner. Je pense que, parfois, les joueurs se laissent entraîner là-dedans et ils ne devraient pas. Je pense que Dillon se sent mal. On ne s’est pas beaucoup parlé mais j’ai vu que Gary s’était blessé sur l’action. »

« J’ai revu les images et Dillon a effectivement fait une faute beaucoup trop dangereuse. Il n’aurait pas dû. Je sais qu’il se sent mal pour ça. »