Dillon Brooks suspendu, son geste sur Payton n’est pas resté impuni

Certains réclamaient que Dillon Brooks soit suspendu aussi longtemps que Gary Payton II sera blessé. Il n'y avait aucune chance que cela se produise, mais l'arrière des Memphis Grizzlies a tout de même vu son geste dangereux et non maîtrisé être sanctionné.

La NBA a prononcé une suspension d'un match pour Brooks, coupable d'avoir fauché Payton au niveau de la tête alors qu'il était dans les airs et en train d'attaquer le cercle dans le game 2 de la série entre Memphis et Golden State. Mal retombé sur son coude, le joueur des Warriors a été victime d'une fracture et ne reviendra très probablement pas avant d'éventuelles Finales NBA pour son équipe. La probabilité la plus élevée est même qu'on ne revoit Gary Payton que la saison prochaine dans la Bay Area.

L'absence de Dillon Brooks est d'apparence plus problématique que celle de Payton. Sauf que sans le Canadien, éjecté après 3 minutes de jeu cette semaine, les Grizzlies ont réussi à remporter le game 2. Gary Payton avait été titularisé par Steve Kerr sur les deux premiers matches de la série, afin de mettre une pression défensive importante sur Ja Morant qui, comme par hasard, a claqué 47 points dans la foulée...

Les Warriors ont d'autres options, bien sûr. Comme relancer des joueurs au profil défensif, à la manière d'un John Toscano-Anderson, Andre Iguodala étant vraisemblablement forfait pour le reste de la série.

Pour les Grizzlies, on devrait voir le temps de Ziaire Williams, auteur de 14 points lors du game 2, ou De'Anthony Meloton, intégrer le cinq.

Le game 3 aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30 heure française, au Chase Center de San Francisco. Les deux équipes sont à égalité 1-1 après les deux premières rencontres disputées à Memphis.

