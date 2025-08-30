Lauri Markkanen, une performance dans la légende de l’Euro 😱

Lauri Markkanen a débuté cet Eurobasket 2025 sur un très gros rythme. Et il ne s'agit pas vraiment d'une surprise. En forme lors de la préparation de la Finlande, l'intérieur du Utah Jazz continue de porter son pays sur le début de cette compétition.

A l'occasion de la victoire face au Royaume-Uni (109-79) vendredi, le Finlandais a ainsi compilé 43 points (13/22 aux tirs dont 7/13 à trois points), 4 interceptions et 2 rebonds en 23 minutes ! Une performance XXL.

Avec cette copie, le joueur de 28 ans a égalé son record lors d'un Euro : il avait déjà atteint les 43 points contre la Croatie en 2022. Surtout, il est devenu le premier joueur en 36 ans à réaliser plusieurs matches à 40 points ou plus depuis le légendaire Nikos Galis.

Personnellement, je m'attendais à des cartons de Markkanen sur ce tournoi. Il a toujours été à son avantage dans le basket FIBA et se fait donc plaisir en étant l'option numéro 1 de son équipe. Maintenant, une question va se poser : jusqu'où peut-il porter la Finlande ?

Dans ce groupe B, il semble très compliqué de rivaliser avec l'Allemagne, en tête de la poule et impressionnante. Par contre, les Finlandais de Lauri Markkanen peuvent jouer la 2ème place face à la Lituanie. Avec donc potentiellement la Lettonie (3ème du groupe A) en 8es de finale.