Pourquoi les débats du GOAT font tant parler ?

Que ce soit sur basketsession ou ailleurs, les débats du GOAT sont toujours enflammés. On l'a vu récemment avec la tribune d'Aurélien sur MJ et la réponse à celle-ci dans la session de Vincent. Il y a d'ailleurs une telle demande concernant le classement des meilleurs que Reverse a sorti un livre sur le sujet. Sur les réseaux sociaux, on voit passer de nombreux comptes dédiés à la gloire de tel joueur qui passent autant de temps à (ré)écrire la légende de leur idole, qu'à détruire celle d'autres grands noms de l'histoire du basket.

Si ça marche autant, c'est sûrement pour une bonne raison. Malheureusement pour moi, je ne la comprends pas. J'essaie. J'ai des ébauches mais rien qui ne me paraît concluant. C'est peut-être que l'humain ressent ce besoin viscéral de faire des classements. Et qui dit classement dit première place... Et dernière place. Donc apprécier certains et déprécier d'autres. Est-ce ça qui nous excite autant? De voir rabaisser tous ces losers de la deuxième à la dernière place?

Pour en revenir sur le sujet du GOAT, comme Vincent l'explique parfaitement dans sa session, ces débats sont basés sur des avis subjectifs et même les faits sont valorisés d'une manière différente selon la personne. Il n'y a donc pas de réel échange. X va expliquer pourquoi A est le GOAT. Y va s'énerver affirmant que X ne comprend rien au basket vu que B est le GOAT. Et Z va crier plus fort que tout le monde puisque, de toute évidence, c’est C le GOAT. Bref, on tourne en rond. Peut-être est-ce aussi ça qui plait ? Des personnes qui s’embrouillent pour s’embrouiller sous couvert de débat dont la définition est galvaudée.

Je trouverais 1000 fois plus intéressant que X, Y et Z racontent pourquoi tel joueur est leur joueur préféré, la relation particulière qu'ils ont avec lui, comment elle est née, a grandi, l'évolution, les déceptions, etc. Une histoire humaine en quelque sorte, remplie d’émotions de toutes sortes.

Pourtant, demain, si le CQFR a pour titre « Pourquoi Kareem Abdul-Jabbar est le GOAT » ? La vidéo fera beaucoup plus de vues et sera beaucoup plus commentée que celle titrée « Pourquoi Kareem Abdul-Jabbar est mon joueur préféré » ? Je sais que je ne devrais pas et que mon point de vue paraît et est sûrement hautain mais tout ça me désole pour ce que ça montre de nous en tant qu’humains.