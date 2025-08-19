Réponse à l’article « MJ n’est pas le GOAT »

Cet article, s'il semble à première vue convaincant, est en réalité assez facile à démonter.

La principale raison, est que son contenu ne répond pas à son titre!

Je passe rapidement sur le fait que de déterminer qui est le goat dans un sport est attirant, mais n'a aucun sens au vu des différences entre les époques, que ce soit en terme de règles, de préparation, de conditions etc...

Pour en revenir à l'article, il se contente de dresser une liste de points subjectifs qui iraient en défaveur de MJ. Sauf qu'évidemment chaque candidat, Jordan compris, au titre de goat, a une colonne "plus" et une colonne "moins"!

Pour qu'il y ait classement, il faut nécessairement qu'il y ait comparaison. Ex: Jordan est un meilleur scoreur que LeBron qui lui est performant plus longtemps que ses concurrents. Etc...

Enfin, certains points évoqués sont en eux-mêmes discutables. Je ne suis pas certain que les super-teams apparues après 2000 aient autant dominé dans une NBA plus défensive. De même, le sale caractère avéré de Jordan ne pourrait le desservir dans ce classement que s'il avait été contreproductif dans sa quête de titre, ce qui est loin d'être le cas, etc...

Conclusion: Jordan avait des défauts et des qualités, comme tous ses concurrents. Pour prétendre qu'untel est ou n'est pas le Goat, il faut à minima expliquer ce qu'il a fait de mieux ou de moins bien que les autres. Tout en gardant à l'esprit que par définition le choix final sera forcément subjectif et que donc:

Jordan sera toujours mon goat et que vous avez le droit d'en préférer un autre!