Non, Michael Jordan n’est pas le meilleur basketteur de tous les temps

Cet article est une tribune parmi plusieurs que nous a envoyé Aurélien. Si un sujet vous tient à coeur ou que vous avez un avis clivant ou tranchant dessus, n'hésitez pas à nous le faire parvenir pour qu'il soit publié.

N’en fait-on aujourd’hui pas trop avec Michael Jordan ? Et n’en fait-on d’ailleurs pas trop depuis toujours avec Michael Jordan ? Au-delà du plaisir de polémiquer, existe-t-il des arguments sérieux pour le faire vaciller de son trône ?

La réponse est oui. Et pas qu’un peu.

Parce que Michael Jordan n’a pas seulement joué 6 saisons en NBA

Nul ne conteste qu’à son apogée, MJ a marché sur l’eau. De 1991 à 1993, puis de 1996 à 1998, il n’a laissé que des miettes à la concurrence – six bagues de champion, six titres de MVP des finales, quatre titres de MVP de la saison régulière.

Avant cela, cela a toutefois été une autre paire de manche, lui qui a dû patienter de 1984 à 1990 (pensez au déluge de reproches adresse à Lebron James sur un laps de temps similaire pour son manque de leadership), non sans prendre déculottées sur déculottées par ses adversaires directs.

Sweepés par les Boston Celtics en 1986 et 1987 (Jordan n’a jamais remporté le moindre match de playoffs face à Larry Bird…), les Chicago Bulls se sont ensuite inclinés trois fois d’affilée face aux Detroit Pistons en 1988, 1989 et 1990. Incapable de rivaliser avec les deux plus grandes franchises de la décennie à l’Est, Jordan n’a pu décrocher son ticket pour les finales que grâce aux affres du temps – en 1991, le dos de Larry Bird était en charpie, tandis qu’Isiah Thomas et Bill Lambeer étaient sur la pente descendante.

Après 1998, il y a l’épisode Wizzards sur lequel il n’est guère besoin de s’appesantir (zéro qualification pour les playoffs, Kobe Bryant, Vince Carter et Allen Iverson qui s’en sont donnés à cœur joie pour piétiner sa légende…).

Au total, ce sont donc neuf saisons vierges du moindre titre. Rien de honteux, mais pas de quoi ériger Michael Jordan en dieu infaillible de la victoire. Bill Russell, Robert Horry et George Mikan ont fait mieux.

Parce que la NBA des années 90 était surcotée

Dans la lignée du point précédent, lorsque Jordan était roi, la concurrence n’était pas folle.

Idéalisée par toute une génération qui a découvert la balle orange à cette époque, la décennie 90 était en réalité beaucoup plus faible que la décennie 80, ne serait parce qu’entre 1991 et 1998, six nouvelles franchises ont vu le jour (les Heat, les Magic, les Hornets, les Timberwolves, les Raptors et les Grizzlies), plombant sérieusement le niveau général en saison régulière (en 1998, six équipes ont encaissé plus de 60 défaites…).

Et pour ce qui est de l’élite, Jordan n’a jamais trouvé sur sa route des rivaux du calibre des San Antonio Spurs de Tim Duncan et des Los Angeles Lakers de Shaq et Kobe (années 2000), ou des Oklahoma City Thunder de Westbrook et Durant et des Golden State Warriors de Curry (années 2010). No offense aux Cleveland Cavaliers et aux New York Knicks, mais en série, le suspense n’a jamais été au rendez-vous.

Même chose en finales. Lorsque les Bulls ont affronté les Lakers en 1991, le showtime n’était déjà plus qu’un souvenir. En 1992, les Blazers ne pouvaient compter que sur un Clyde Drexler esseulé. En 1993, les Suns ont connu toutes les peines du monde à se hisser en finales (match décisif au premier tour, match décisif en finale de conférence). En 1996, les très immatures Supersonics sortaient de deux éliminations directes au premier tour en 1994 et 1995 (!). Et quant aux Jazz de 1996 et 1997, Malone et Stockton avaient passé leur prime depuis belle lurette.

De là à dire qu’au royaume des aveugles les borgnes sont rois…

Parce que Michael Jordan était une calamité dans les vestiaires

Soliste incroyable, mais humain très moyen, sitôt les caméras coupées, Jordan se comportait comme une brute de cour de récréation avec ses coéquipiers.

Tout au long de sa carrière, il s’est choisi des souffre-douleurs sur lesquels il prenait un malin plaisir à déverser sa bile. Ce fut Rodney McCray à qui il hurla un jour en public « Tu es un perdant ! Tu as toujours été un perdant ! ». Ce fut Bill Cartwright qu’il avait pris en grippe pour avoir été échangé contre son ami Charles Oakley (« Un tas de m*rde de 2,16 m »). Ce fut John Paxton (« Les blancs ils taffent, mais ils n’ont pas le talent. »). Ce fut aussi et peut-être surtout le pauvre Kwame Brown, numéro 1 de la draft en 2001, qui pensait trouver en lui un mentor, et sur qui il s’est acharné sans répit deux ans durant – genre se moquer de ses lignes statistiques à la fin des matchs devant tout le monde.

Pire, Jordan a plusieurs fois frappé ses coéquipiers au visage ! Will Purdue en 1991. Steve Kerr en 1996 qui avait eu l’outrecuidance de lui demander d’arrêter de le chambrer de le harceler. Et Jud Buechler, qui lui n’a jamais osé revenir publiquement sur l’incident.

Si fort heureusement pour lui, rien de tout cela n’a vraiment filtré à l’époque (songez un instant au scandale provoqué par la prise de bac entre Kevin Durant et Draymond Green en 2018), pour un sport collectif, ce comportement fait franchement tache.

Jordan était d’ailleurs tellement infect avec ses coéquipiers, qu’à l’issue de sa pige avec les Wizards, personne ne lui a offert le moindre cadeau de départ à la retraite.

Parce que les médias, la NBA et les sponsors en ont fait (et continuent d’en faire) des tonnes

Non, Michael Jordan n’est pas devenu Michael Jordan tout seul. Comprendre : pas une simple légende du basket à la Bill Russell ou à la Jerry West, mais un mythe qui perdure près de 40 ans après son premier match pro.

Débarqué en 1984 dans une NBA la ramasse (franchises flirtant avec la banqueroute, stades à moitié vide…), Jordan a bénéficié d’un alignement des planètes sans pareil, avec en premier lieu la démocratisation du câble dans les foyers américains.

Lorsqu’auparavant les fans de basketball devaient se contenter d’un match par semaine dans leur salon, la multiplication des chaînes télé a fait exploser la visibilité de la NBA auprès du grand public. Aussi aérien que photogénique, là où Oscar Robertson, John Havlicek, Pete Maravich et Julius Erving sont malheureusement nés trop tôt, Jordan ne pouvait pas espérer meilleur écrin pour mettre en valeur son jeu.

Nommé commissaire de la ligue en février de cette même année, David Stern l’avait bien compris. Désireux de faire du basket le sport le plus populaire au monde (partenariats commerciaux, politique d’expansion à l’internationale, merchandising…), il mit le paquet pour faire de Jordan son ambassadeur officieux (la Dream Team 92, la liste des 50 meilleurs joueurs de la NBA où il est classé premier, des spots télé à sa gloire en veux-tu en voilà…), quitte à gommer les aspects les moins reluisants de sa personnalité.

Idem chez les maîtres Sith du marketing Nike, Wheaties, Chevrolet, Coca-Cola, McDonald’s, Hanes, Wilson, Gatorade et Looney Tunes, qui, à coup de millions de milliards de dollars, lui ont bâti une image de chouchou de l’Amérique.

Ni Magic, ni Kareem, ni jamais aucun autre joueur n’a jamais eu droit à une telle propagande.

Parce que la nostalgie biaise forcément les choses

Première superstar de l’ère du sport business, du fait de cette exposition, Michael Jordan a laissé un souvenir qui a effacé celui laissé par tous les grands joueurs avant lui – relégués à des temps immémoriaux, très peu nombreux sont ceux qui ont entendu parler d’eux, encore moins nombreux sont ceux qui les ont vus balle en main.

GOAT originel, avec le temps, le phénomène a pris de l’ampleur. Mémoire sélective oblige (celle qui tend gommer les éléments les moins reluisants du passé au profit des plus glorieux), à la manière des Pelé, Senna, Ali & Co., la fable Jordan supplante désormais la réalité (coucou le faussement corrosif The Last Dance).

Figure quasi-christique, les rares critiques qui lui sont adressées valent immédiatement à leur auteurs une volée de bois vert de la part de gardiens des temples et des moutons des réseaux.

Cet article ne devrait pas faire exception.