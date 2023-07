Bruce Brown : “Notre série la plus difficile était face à Minnesota”

Sur la route du titre, les Nuggets n’ont perdu que quatre matches de playoffs cette année. Aucun de leurs adversaires ne s’est montré particulièrement menaçant pour eux. Dans le dernier épisode du podcast « Run Your Race », Bruce Brown a même assuré qu’ils n’avaient jamais été inquiétés par les Lakers de LeBron James en Finales de Conférence.

« Nous n’avons jamais eu l’impression que nous allions perdre un match », a-t-il expliqué. « Lorsqu’ils faisaient de petits runs, quand Austin Reaves rentrait des trois points, nous n’avons jamais eu l’impression que nous allions perdre. »

Aux yeux de l’ailier, Phoenix de Devin Booker et Kevin Durant ne représentait pas un réel danger non plus. Selon lui, la série la plus éprouvante qu’ont disputée les champions NBA était celle du premier tour, face aux Wolves.

« Honnêtement, je dirais que notre série la plus difficile était face à Minnesota. Ils avaient de bons joueurs. Mike Conley, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards… Je pense que c’était notre série la plus difficile. »

Bruce Brown semble avoir été particulièrement impressionné par Anthony Edwards, qui a marqué 31,6 points de moyenne sur la série. « Je dirais que cette année, les joueurs les plus difficiles à défendre étaient Ant et Shai Gilgeous-Alexander », a-t-il même souligné. Encore une victoire morale que les Wolves pourront savourer.

