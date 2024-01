Bruce Brown, le marché s’agite déjà…

Tout juste arrivé, Bruce Brown va-t-il avoir le temps de réellement s'installer aux Toronto Raptors ? Dans le cadre du récent trade de Pascal Siakam, l'arrière a été sacrifié par les Indiana Pacers. Pour autant, on peut se demander si les Canadiens ont un intérêt à le conserver sur la durée.

En reconstruction, les Raptors sont toujours à la recherche d'atouts pour l'avenir. Et sur le marché, l'ex-joueur des Denver Nuggets peut justement permettre de récupérer un package intéressant. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, plusieurs équipes s'intéressent déjà à lui.

Des formations comme les Los Angeles Lakers et les New York Knicks incarnent de sérieux prétendants dès maintenant. L'été dernier, les Californiens voulaient déjà le signer lors de sa Free Agency et semblent prêts à tenter le coup.

Une situation qui pourrait bien évidemment servir les intérêts de Toronto. En position de force sur ce dossier, les Raptors risquent de profiter de la concurrence pour Bruce Brown afin de faire grimper les enchères.

Le natif de Boston a peut-être fait une erreur en dépensant, très rapidement, 10 000 dollars afin de récupérer le numéro 11 à Toronto...

A peine arrivé, Bruce Brown lâche 10K pour… changer de numéro