Les Bucks pensent à Kenny Atkinson et ils ont raison

Mike Budenholzer a fait les frais de l'élimination au premier tour des Milwaukee Bucks. Le coach a été licencié après la sortie de route des grands favoris, même s'il se pourrait que la séparation ait été mutuelle suite à la mort de son frère pendant la série. La franchise du Wisconsin se cherche désormais un nouvel entraîneur. Parmi les candidats figure Kenny Atkinson, actuel assistant de Steve Kerr aux Golden State Warriors. Selon ESPN, les Bucks ont reçu l'autorisation de s'entretenir avec l'ancien coach des Brooklyn Nets.

Ce serait une option très intéressante. Atkinson a déjà montré par le passé un vrai sens tactique et il aurait à sa disposition un effectif redoutable et plein de potentiel. Son bilan aux Nets est négatif en termes de résultats bruts (118 victoires et 180 défaites) mais il a su construire une identité avec une équipe jeune. Il a ensuite été poussé vers la sortie après les arrivées de Kyrie Irving et de Kevin Durant.

Charles Lee, assistant de Budenholzer, et James Borrego, sont deux autres candidats pour le poste.