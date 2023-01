Le premier quart-temps HORRIBLE entre les Bucks et les Raptors

Les plus puristes ou ironiques d’entre nous diront que c’est ça le vrai basket. La défense dure, le jeu rugueux et les petits scores. En réalité, les Milwaukee Bucks et les Toronto Raptors ont offert un spectacle de piètre qualité lors du premier quart-temps entre les deux formations la nuit dernière. Un enchaînement de tirs ratés pour un tout petit score après 12 minutes : 13-12 en faveur de la franchise de l’Ontario. 25 points inscrits en cumulé, un triste record sur la saison établi… 40 minutes plus tôt par les Phoenix Suns et les Cleveland Cavaliers (29).

C’est même surprenant que les joueurs canadiens aient pu prendre les devants. Ils n’ont pas marqué pendant plus de 6 minutes. C’est Pascal Siakam qui a ouvert leur compteur, et encore, depuis la ligne des lancers-francs. Le premier panier des Raptors est arrivé après 15 ratés consécutifs. Fred VanVleet a libéré les siens après avoir été hué quelques instants auparavant par le public.

Milwaukee et Toronto ont compilé un horrible 7 sur 45 aux tirs sur ce premier quart-temps. Au final, les deux équipes ont compilé plus de pertes de balle (10) que de paniers. Avec des Bucks eux aussi à le peine donc. Ce n’est pas étonnant que Giannis Antetokounmpo ait capté 21 rebonds dans ce contexte. Les Bucks ont fini par l’emporter 104-101… après prolongation. Avec, heureusement pour eux, un moment d’adresse pour Grayson Allen, auteur du panier pour la gagne.

