Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Hornets : 131-107

Suns @ Cavs : 88-90

Thunder @ Magic : 115-126

Pacers @ Sixers : 126-129, après prolongation

Spurs @ Knicks : 114-117

Bucks @ Raptors : 104-101, après prolongation

Nets @ Bulls : 112-121

Blazers @ Wolves : 106-113

Rockets @ Pelicans : 108-119

Pistons @ Warriors : 122-119

Hawks @ Kings : 120-117

- Klay Thompson aurait pu être le héros de la nuit pour les Warriors, après avoir arraché l'égalisation contre Detroit à 2 secondes de la fin. C'était sans compter le tir improbable de Saddiq Bey au buzzer, venu totalement frigorifier le Chase Center pour offrir la victoire aux Pistons.

Killian Hayes a inscrit deux lancers importants juste avant l'égalisation de Klay et a rendu une copie avec 9 points et 13 passes à 3/12.

Warriors – Pistons : Une fin de match incroyable qui mène au game winner de Saddiq Bey

- Après 12 victoires de suite, les Nets ont finalement perdu. C'est Chicago qui a réussi à faire chuter Brooklyn, dans un match où reposer Kevin Durant (44 pts) en début de 4e quart-temps aura été fatal (8-0). Les Bulls vont pouvoir s'appuyer sur cette rencontre pour essayer de trouver de la régularité.

Avec 6 joueurs à 10 points ou plus, dont DeMar DeRozan (22 pts), Patrick Williams (22 pts) et Nikola Vucevic (21 pts), les hommes de Billy Donovan ont montré la détermination qui leur a trop souvent fait défaut cette saison en NBA.

- Giannis Antetokounmpo n'a plus du tout envie de plaisanter en ce début d'année. Le Greek Freak sait que son équipe a besoin d'une série de victoires et il est en train de lui en donner les moyens. Si c'est Grayson Allen qui a emmené le match en prolongations sur un tir à 3 points, c'est bien Giannis qui a marqué le match face à Toronto de son empreinte.

Au lendemain de son record en carrière face à Washington, il a cette fois posé un triple-double de mammouth avec 30 points, 21 rebonds et 10 passes. Les Bucks sont à nouveau à une victoire des Celtics au classement, avec un bilan similaire à celui des Nets.

- Donovan Mitchell (21 pts) n'a pas eu besoin de marquer 71 points pour que Cleveland batte Phoenix. "Spida" a quand même offert une passe décisive à Evan Mobley pour le premier game winner de sa carrière en NBA à 4 secondes de la fin. Il était à 1/8 avant de rentrer ce tir, preuve du sang froid et du mental du garçon...

- Les Lakers ont créé la surprise face à Miami, alors que LeBron James était chez lui avec un rhume. Le Heat s'est fait surprendre de manière étonnante, avec Dennis Schröder en bourreau. L'Allemand a inscrit 14 de ses 32 points dans le dernier quart-temps, avec l'aide de Russell Westbrook (21 pts, 9 pds, 8 rbds) et de Thomas Bryant (21 pts, 9 rbds).

Miami menait de 6 points dans le 4e quart-temps avant de baisser pavillon. Jimmy Butler a tout de même eu l'opportunité d'égaliser au buzzer mais a raté la cible. C'est la 4e victoire en 5 matches pour Los Angeles, qui débute plutôt bien l'année 2023.

32 PTS (season-high)

4 REB

4 STL

4 Threes Dennis Schroder came up big in the Lakers W 🔥 pic.twitter.com/RuE6Zt5FNz — NBA (@NBA) January 5, 2023

- Joel Embiid était au repos cette nuit pour la réception des Pacers. Philadelphie a souffert mais n'en est pas moins resté intraitable à domicile (11 victoires de rang). Les Sixers ont dû passer par la prolongation pour venir à bout d'Indiana. Durant l'overtime, De'Anthony Melton et Montrezl Harrell ont inscrit les deux paniers les plus importants du match pour plier l'affaire.

- Pas de surprise à Charlotte, où les Grizzlies ont facilement battu les Hornets pour une 4e victoire consécutive. Ja Morant (23 pts), Desmond Bane (19 pts), Dillon Brooks (18 pts) et Jaren Jackson Jr (18 pts) ont partagé la tâche offensive, face à une équipe battue pour la 14e fois en 17 matches...

- Jalen Brunson veut rattraper le temps perdu lors de ses trois matches d'absence et il s'est sacrément attelé à la tâche cette nuit. Le meneur des Knicks a été énorme face à San Antonio et a battu son record de points en NBA (38) pour guider les Knicks vers une troisième victoire de suite. L'ancien joueur des Mavs a fait virer New York en tête à 3 minutes de la fin, avant de rentrer deux lances précieux à une minute du terme.

Evan Fournier a joué 11 minutes pour 6 points à 1/5.

- Malgré l'absence de quatre joueurs pour suspension, le Magic s'est imposé à domicile devant OKC. Paolo Banchero a fait du bien avec une performance complète (25 pts, 8 rbds, 7 pds), épaulé par Gary Harris et Terrence Ross (18 pts chacun). Les 33 points de Shai Gilgeous-Alexander, absent lors de la correction infligée à Boston, n'ont pas suffi.

- Voir Rudy Gobert et les Wolves à leur avantage défensivement, ça fait quand même du bien de temps en temps. Minnesota a tenu bon contre Portland malgré une grosse baisse de tension en deuxième mi-temps. Les joueurs de Chris Finch ont limité les Blazers à 106 points, avec Rudy en double-double (17 pts, 12 rbds) et un Anthony Edwards tranchant dans le 4e quart-temps (13 de ses 32 pts).

C'est la deuxième victoire de suite pour les Wolves après 6 défaites de rang.

- Malgré le petit coup dur au moral de savoir que Zion Williamson sera absent pendant quasiment un mois, les Pelicans ont trouvé les ressources pour battre Houston à domicile. C'est là qu'avoir CJ McCollum en stratège se révèle précieux. L'ancien joueur de Portland a sonné la charge (28 pts) avec Jonas Valanciunas (16 pts, 17 rbds) pour aider New Orleans à ne pas laisser filer ses opposants à l'Ouest.

- Les Hawks ont fonctionné en quatuor plutôt qu'en tandem cette nuit à Sacramento et les effets ont été positifs. John Collins (22 pts), De'Andre Hunter (22 pts), Trae Young (21 pts) et Dejounte Murray (21 pts) ont compilé 66 points pour venir à bout des Kings.

La fin a été un peu rock'n roll avec un run (7-0) d'Atlanta conclu par une action à 3 points de Young et deux lancers de Murray. Sacramento a quand même eu les munitions pour égaliser, mais Onyeka Okongwu est venu scotcher De'Aaron Fox et Domantas Sabonis a manqué son shoot.

Après avoir perdu 5 de leurs 6 derniers matches, les Hawks avaient besoin d'un succès comme celui-là à l'extérieur pour ne pas sombrer.