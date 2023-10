Dès le premier match officiel de la saison 2023-2024 en NBA, les Chicago Bulls sont déjà tendus ! A domicile, les hommes de Billy Donovan ont subi une lourde défaite contre l'Oklahoma City Thunder (104-124). Et ce revers a eu du mal à passer...

Dès le troisième quart-temps, Nikola Vucevic a eu un échange musclé avec son coach ! Frustré après une faute technique à la suite d'une erreur défensive collective, le Monténégrin n'a pas hésité à exprimer le fond de sa pensée à Donovan, qui lui a répondu.

Et dans la foulée du match, les joueurs ont décidé de s'enfermer dans le vestiaire pour se dire leurs vérités ! Un dialogue où des "critiques fortes" ont été exprimées d'après NBC Sports Chicago. Pour autant, l'entraîneur des Bulls veut retenir le positif de cette tension.

"Cela ne serait jamais arrivé l'année dernière. Cela aurait été un groupe tranquille. La confrontation est donc un signe que c'est important pour eux. Et ils savent que nous devons être meilleurs. Je l'ai déjà dit : je pense que la confrontation est une bonne chose. Je crois que c'est sain.

J'ai tout le respect du monde pour Vooch. Il ressentait les choses d'une certaine manière. Et j'ai dit ce que je ressentais. Il n'a probablement pas tort de ressentir ce qu'il ressent. Mais comment canaliser ces sentiments de manière à galvaniser le groupe et à l'élever ?

Sur le moment, j'aurais pu mieux m'y prendre avec lui et peut-être qu'il aurait pu mieux s'y prendre avec moi. Ce n'était pas un manque de respect ou quoi que ce soit d'autre. Il était juste frustré par la façon dont nous jouions. Je ne lui en ai pas voulu. Je me suis aligné sur lui.

Mais il doit y avoir un moyen de résoudre ensemble ces questions et ces problèmes. Je pense que la confrontation est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut que cela se produise le plus souvent possible", a ainsi précisé Billy Donovan.

Après un exercice 2022-2023, les Bulls ont effectivement le mérite de vouloir faire mieux. Ils ont l'envie de se reprendre. Quitte à se lâcher. Reste à savoir si cette volonté peut aussi s'appliquer sur le plan sportif.

Zach LaVine, les Bulls ont bien testé le marché…