L'été de la reconstruction pour les Chicago Bulls ? Après l'immense déception connue par la franchise sur la saison 2022-2023, la direction choisie par la franchise de l'Illinois s'annonce déterminante. Déjà lors de la deadline en février, il existait de nombreuses rumeurs sur une implosion.

Et avec le recul, on peut se demander si les dirigeants n'ont pas commis une erreur. Même en gardant le trio Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, cette équipe n'a pas été en mesure de passer le Play-in pour se qualifier en Playoffs. Un véritable échec.

Et selon les informations du journaliste Sam Smith, les Bulls pourraient dire stop cet été. En effet, l'idée serait de lancer une reconstruction totale. En fin de contrat, Vucevic risque ainsi de partir sans la moindre contrepartie.

Pour DeRozan, avec un an de contrat, il pourrait animer le marché des trades. Enfin, concernant LaVine, il y a une incertitude. Sera-t-il à la base d'un nouveau projet ? Ou va-t-il prendre la porte dans un échange afin de récupérer des atouts sur le long terme ?

En tout cas, une certitude se dégage : ce trio ne devrait pas obtenir une nouvelle chance à Chicago.

DeMar DeRozan après l’élimination des Bulls : “Parfois, le talent ne suffit pas”