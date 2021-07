Byron Scott ne comprend vraiment rien au basket FIBA, la preuve

L’ancien coach NBA Byron Scott a été interrogé sur les prochains Jeux Olympiques et il est visiblement bloqué dans les années 90.

Les Américains ne respectent pas toujours – ou du moins pas tous – les autres nations du basket. Et ils le payent. Leur équipe D a été éliminée dès les quarts de finales de la Coupe du Monde 2019. Déterminés à se venger, ils repartent avec du lourd aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour l’instant, la préparation se passe mal avec deux défaites en deux matches (amicaux). C’est justement après le revers contre le Nigéria que Byron Scott a sorti une dinguerie incompréhensible.

Team USA entre dans l’Histoire… pour les mauvaises raisons

Sondé par TMZ, l’ancien joueur et coach NBA s’est confié sur l’état du basket international. Enfin, plutôt celui des années 90 vu l’ampleur de ses réponses. C’est simple, pour lui, la Yougoslavie et la Russie sont toujours « très fortes » et il imagine bien une « surprise comme la Chine. »

Bon, au-delà du fait que la Yougoslavie n’existe plus depuis des années, on aimerait lui signaler que ni les Serbes, ni les Russes, ni les Chinois ne sont qualifiés pour le tournoi Olympique au Japon. En revanche, Byron Scott a tout de même eu le mérite de noter que l’écart se resserre entre les Etats-Unis et les autres nations.