Et maintenant les Pistons perdent Cade Cunningham…

La victoire des Detroit Pistons contre les Toronto Raptors début janvier n'a pas eu l'électrochoc espéré. Du moins pas pour l'instant. La franchise du Michigan a mis fin à sa série historique de 28 défaites consécutives mais elle vient de perdre 4 nouveaux matches de suite depuis. Surtout qu'elle risque désormais d'être privée de son meilleur joueur et unique « grand » talent. En effet, Cade Cunningham s'est blessé la nuit dernière. Le premier choix de la draft 2021 souffrirait d'une entorse du genou. Il n'a joué que 16 minutes lors du revers contre les Denver Nuggets.

Une absence prolongée serait un coup de massue pour les Pistons, même si, à ce stade, ils se sont de toute façon partie pour jouer le gros lot à la draft. Ce serait aussi cruel pour le jeune homme, auteur d'une saison quasiment blanche l'an passé. Surtout qu'il revenait fort malgré les résultats catastrophiques de son équipe. Non seulement il a joué tous les matches jusqu'à présent mais en plus il tournait à plus de 28 points et 8 passes sur ses dix dernières sorties. Il compile 23 points et 7 passes de moyenne sur la saison.

Il est possible qu'il manque quelques matches. De quoi redonner des opportunités à Killian Hayes. Le Français, qui a perdu sa place dans la rotation, a joué 25 minutes dimanche suite à la blessure de Cade Cunningham.

