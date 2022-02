Cade Cunningham MVP du Rising Stars Challenge

Pour relancer l'intérêt du Rising Stars Challenge, la NBA a décidé de renouveler totalement le format. Désormais, les rookies et les sophomores étaient répartis dans 4 équipes de 7 joueurs au sein d'un mini-tournoi. Une formule qui a finalement fait le bonheur de la Team Rick Barry menée par Cade Cunningham !

Dans la première demi-finale, où il fallait atteindre 50 points pour valider son billet pour la finale, la Team Isiah Thomas a pris le meilleur sur la Team James Worthy (50-49). Comme toujours dans cet événement, il ne fallait pas s'attendre à de la défense. Et Saddiq Bey (16 points) s'est signalé.

Les deux formations ont surtout tenté de faire le show, avec parfois une tendance au gros n'importe quoi sur le plan offensif. A ce petit jeu, malgré un joli come-back grâce à Jalen Green (20 points), la Team Worthy, avec un raté de Jalen Suggs (16 points) pour la victoire, va finalement s'incliner. C'est Desmond Bane (10 points) qui a qualifié son équipe sur la ligne des lancer-francs.

Dans la seconde demi-finale, la Team Barry a ensuite dominé la Team Gary Payton (50-48). Une opposition rapidement plus intéressante à suivre. Si Jaden McDaniels (12 points) et Bones Hyland (10 points) semblent bien partis pour qualifier leur équipe. Un autre duo va répondre...

Il s'agit de deux des meilleurs joueurs de la cuvée de rookies : Cunningham (13 points) et Evan Mobley (13 points) ! Avec un gros 10-0, ils vont reprendre les commandes du match avec finalement une qualification acquise grâce à Jae'Sean Tate !

Cade Cunningham MVP

En finale, la première équipe doit simplement atteindre 25 points. Malgré une meilleure entame dans le sillage de Precious Achiuwa (12 points), la Team Isiah ne parvient jamais à se détacher réellement au score.

Comme en demi-finale, le duo Cunningham (5 points) - Mobley (5 points) reste performant pour maintenir la Team Barry dans le coup. Et finalement, la gestion du meneur des Detroit Pistons va faire la différence dans les derniers instants.

Plus juste, il va ainsi mener son équipe vers la victoire (25-20). En s'offrant également le titre de MVP du Rising Stars Challenge.

"C'était très amusant. Des coéquipiers formidables, des entraîneurs géniaux, une ambiance superbe. J'ai passé un bon moment, c'est sûr", a ainsi confié le prodige des Pistons.

Au cours de cette soirée, Tyrese Haliburton et Desmond Bane ont également remporté le Clutch Challenge. Il s'agissait d'un nouveau défi avec l'objectif de reproduire 5 tirs de légende de l'histoire de la NBA. Un concours remporté face à Jaden Hardy et Michael Foster Jr, Scottie Barnes et Tyrese Maxey, puis Josh Giddey et Mobley.

