Cade Cunningham peut-être out toute la saison, Killian Hayes va encore se montrer

Premier gros coup d’arrêt dans la carrière du prometteur Cade Cunningham. Le premier choix de la draft 2021 souffre d’une blessure au tibia qui peine à guérir. Le joueur et sa franchise, les Detroit Pistons, craignent qu’il s’agisse d’une fracture et contemplent pour l’instant les options à leur disposition. L’une d’entre elles mènerait à une opération et donc, en conséquence, à une fin de saison.

C’est une décision difficile à prendre mais c’est peut-être ce qu’il y a de mieux pour le jeune meneur, afin d’être enfin débarrassé d’une douleur qui le gêne depuis la fin de saison dernière. Dans tous les cas, il est pour l’instant absent jusqu’à nouvel ordre.

Killian Hayes « profite » de cette opportunité pour se mettre en valeur après un début d’exercice très délicat. Le Français se retrouve titulaire dans le backcourt et il sort même d’une prestation à 18 points et 9 passes contre les Los Angeles Lakers. Il affiche 11,8 points, 39% derrière l’arc et 4,5 passes de moyenne sur les 6 derniers matches. Avec surtout presque 30 minutes par rencontre.

Le septième choix de la draft 2020 va pouvoir s’exprimer pleinement au côté de Jaden Ivey, le cinquième pick en 2022. La concurrence est rude à Detroit avec trois jeunes joueurs sur les mêmes postes. Hayes est celui qui est mis en retrait mais là, il dispose d’une occasion de relancer, voire même tout simplement de lancer sa carrière.

Cade Cunningham tourne à 19,9 points, 6,2 rebonds et 6 passes en 12 matches cette saison. Les Pistons sont derniers à l’Est avec 3 petites victoires en 17 matches. Si l’absence du joueur se confirme, la franchise du Michigan serait en bonne position pour dénicher un choix très haut placé à la draft. L’ironie serait ensuite qu’il récupère le pick numéro deux, où est attendu Scoot Henderson, un autre combo guard très prometteur.

Quand le Cade n’est pas là, Killian Hayes danse