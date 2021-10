Cade Cunningham a enfin joué, les débuts attendus du first pick !

C’est le début d’une nouvelle ère à Detroit. Une transition officiellement lancée avec la grande première de Cade Cunningham en NBA samedi soir. Le first pick de la draft revenait enfin sur les terrains après avoir manqué l’intégralité de la pré-saison ainsi que les quatre matches des Pistons jusqu’à présent. La faute à une blessure à la cheville. Et, coïncidence ou non, l’équipe de Dwane Casey a décroché sa première victoire lors du premier match du rookie. Un succès 110 à 103 contre le Magic.

En revanche, soirée délicate pour le jeune homme. En tout cas en attaque. Il a fini avec 2 petits points. La plus mauvaise performance pour un premier choix de la draft depuis Anthony Bennett en 2013. Cunningham a raté 7 de ses 8 tentatives (0 sur 5 à trois-points). Mais il est logique qu’il aura besoin de temps non seulement pour s’acclimater au rythme de la ligue mais aussi pour retrouver une certaine condition physique.

« C’est exactement ce à quoi je m’attendais », assure par exemple son coach. « Je savais qu’il serait rouillé. On ne peut pas être absent un mois et briller en revenant. Mais j’ai aimé ses efforts et son intensité, sa manière de pousser le tempo, le fait de prendre des bonnes décisions. »

En effet, tout n’est pas à jeter sur cette première. Cunningham a joué seulement 19 minutes et il a tout de même capté 7 rebonds tout en délivrant 2 passes décisives. Il s’est notamment appliqué en défense.

« Je pense que ça s’est bien passé. J’ai eu le sentiment d’être solide défensivement », déclarait le joueur de 20 ans.

La saison est encore longue. Il aura bien d’autres occasions de s’illustrer en attaque. Pour Detroit, son retour constitue déjà une étape importante. Les jeunes membres de l’effectif vont devoir maintenant apprendre à jouer et à grandir ensemble tout autour de Cade Cunningham.