Cade Cunningham opte pour l’opération, fin de saison pour la jeune star

Blessé au tibia, Cade Cunningham va passer sur le billard et il ne rejouera donc pas pour les Detroit Pistons cette saison.

Gêné par des blessures lors de sa première saison dans la ligue, Cade Cunningham espérait marquer les esprits et faire l’étalage de son talent et de sa progression pour son deuxième exercice chez les pros. C’est raté. Blessé au tibia, le premier choix de la draft 2021 va se faire opérer et il manquera donc les prochains mois de compétition. Il ne reviendra pas avant l’exercice 2023-2024, ce qui sera déjà son troisième dans la ligue malgré seulement 76 matches au compteur.

Absent depuis le 9 novembre dernier, le meneur de 21 ans jaugeait encore ses options afin de ne pas écarter de suite un éventuel retour sur les parquets. Mais les Detroit Pistons préfèrent ne prendre aucun risque à ce stade de sa carrière. Et ça a du sens. La franchise du Michigan occupe de toute façon la dernière place de la Conférence Est avec 7 victoires en 29 rencontres. Elle n’a rien de particulier à jouer, si ce n’est un choix de draft très haut placé.

Cade Cunningham poussé à l’opération pour Victor Wembanyama ?

Après avoir sélectionné Killian Hayes (7e en 2020), Cade Cunningham (1er en 2021) et Jaden Ivey (5e en 2022), les Pistons auront peut-être une nouvelle occasion de piocher un talent très prometteur. Peut-être même Victor Wembanyama. Ou le meneur Scoot Henderson, ce qui serait très ironique vu qu’ils viennent de drafter un guard trois années de suite.

Hayes profite justement du forfait de Cunningham pour se montrer. Il a pris sa place dans le cinq majeur et il affiche des progrès encourageants des deux côtés du parquet, à la création mais aussi au scoring et donc en défense. Le Français doit maximiser cette opportunité pour faire son trou dans la ligue.

Cade Cunningham tournait à 19,9 points, 6,2 rebonds et 6 passes depuis le début de la saison.