On le sait, le tanking pourrait être historique cette saison en NBA. La raison ? Le #1 pick attendu de la Draft NBA 2023 : Victor Wembanyama. Et comme de nombreuses équipes, les Detroit Pistons rêvent de récupérer le prodige français, notamment pour l'associer à Cade Cunningham.

Avec actuellement 5 victoires pour 15 défaites, la franchise de Motor City possède le plus mauvais bilan de l'Est. Autant dire que cette formation se trouve totalement dans la course. Et pour rester sur cette dynamique, Detroit se verrait bien mettre un terme à la fin de Cunningham.

En effet, le #1 pick de la Draft 2021 souffre d’une blessure au tibia qui peine à guérir. Et face à cette situation, les Pistons encouragent le meneur à se faire opérer, une intervention synonyme d'une fin de saison, selon le journaliste de The Athletic James L. Edwards III.

Une simple précaution avec un talent qui incarne l'avenir de Detroit ? Pas seulement... D'après l'insider Marc Stein, plusieurs dirigeants estiment que Detroit a opté pour cette stratégie afin de s'affaiblir dans l'immédiat et ainsi viser Wembanyama.

En tout cas, Cade Cunningham, absent depuis 8 matches, va clairement devoir prendre une décision. Et en attendant, les Pistons n'ont aucun problème à enchaîner les défaites.

Quand le Cade Cunningham n’est pas là, Killian Hayes danse